Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +26…+28. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +26…+28. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор
Сьогодні, 20:49
На Волині вандали обікрали могилу
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відкривають ораторський клуб
Сьогодні, 19:40