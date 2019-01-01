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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +26…+28. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.






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Теги: прогноз, погода, Волинь
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