Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +26…+28. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +16…+17 градусів, удень – до +26…+28. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію