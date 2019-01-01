У Луцьку через ремонт дороги перекрили дві вулиці. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Біля залізничних переїздів робітники поставили бетонні блоки. Рух Ківерцівською – ускладнений.



Посеред дороги на вулиці Ківерцівській біля залізничних переїздів стоять бетонні блоки. Половину проїжджої частини перекрили, там зняли верхній шар асфальту, зрізали кілька дерев. На місці працює техніка. За допомогою екскаватора робітники демонтують бордюри.



На узбіччі на вулиці Карпенка-Карого - дорожній знак про заборону проїзду до вулиці Ківерцівської. Водії об’їжджають бетонні перешкоди, попри заборону. Через сотню метрів розвертаються назад.



Робітник «Луцькавтодорсервісу», який назвався Андрієм, каже, аби водії не заважали ремонтникам, дорогу перекрили вантажівкою.



Чому водії їдуть, попри заборонні дорожні знаки – відповідають так:



«Там стоїть знак, але якщо тут фірми – як людям їздити на СТО, до електриків. Зробіть на один блок менше, щоб можна було заїхати до людей, які там працюють і не буде проблеми. Люди об’їжджають в надії, які не знають, розвертаються і їдуть назад».





Патрульні фіксують порушення правил дорожнього руху, але постійно тут чергувати не можуть, - каже старший інспектор патрульної поліції Богдан Павлович. Проїзд, з його слів, заборонений не усім.



«Дозволено тільки тим, хто тут працює чи проживає на цій території. За порушення правил дорожнього руху, невиконання дорожнього знаку передбачена адміністративна відповідальність за ст. 122 – санкція статі передбачає 255 грн штрафу», - розповів старший інспектор патрульної поліції області.



Керівник департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що на ремонт перехрестя з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень.









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