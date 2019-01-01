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Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО

Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
У селі Городище Луцького району 17 червня відбувся фестиваль млинців «Млинчик-фест».

Про це повідомляють на сторінці Луцької райдержадміністрації у Facebook.

Програмою дійства були передбачені спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», розваги для дітей «Веселі атракціони», солодка вата, презентація млинців від найкращих господинь Городищенської громади, святковий концерт, святкова «жива» дискотека.

Учасники свята готувалися та презентували свої смаколики з усілякими начинками. А ще шукали найгостиннішу хату Городищенської ОТГ та найкращу господиню сільської ради. Під час конкурсів оцінювали співпрацю господинь старостинських округів та естетичне оформлення імпровізованих хатинок. Спеціалізована комісія визначила намет, господині якого приготували найсмачніші млинці і ними стали дівчата із села Городище-2.

Діти стрибали на батутах, дорослі частували різні наїдки. Свято вдалося на славу.

Дійство відвідали голова райдержадміністрації Тарас Яковлев та його заступниця Інна Бас.

Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО
Неподалік Луцька відбувся фестиваль млинців. ФОТО





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Теги: млинці, Городище, фестиваль
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