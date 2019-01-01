Волинян попередили про активізацію псевдороботодавців
Сьогодні, 21:07
Дедалі більше громадян стають жертвами шахрайства. У пошуках легкої наживи нечисті на руку особи почали діяти як роботодавці.
Про це інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.
Днями стало відомо про звернення до служби зайнятості шахраїв, які вдають роботодавця ТОВ «Інсайдер Україна», що заявило про потребу в працівниках без офіційного оформлення. Номер телефону, вказаний у вакансії, був не доступний, однак автовідповідач скеровував на інший номер із кодом 090 (070), хвилина розмови за яким коштує (!) 60 гривень.
Тож наголошують, що служба зайнятості займається лише офіційним працевлаштуванням громадян в Україні. Тож, якщо Вам пропонуватимуть неофіційну роботу через службу зайнятості – не контактуйте з цими людьми і не телефонуйте за вигаданими номерами 090 чи 070.
"Не станьте жертвою обману! Бережіть себе і своїх близьких від шахрайства", - закликають у службі зайнятості.
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Про це інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.
Днями стало відомо про звернення до служби зайнятості шахраїв, які вдають роботодавця ТОВ «Інсайдер Україна», що заявило про потребу в працівниках без офіційного оформлення. Номер телефону, вказаний у вакансії, був не доступний, однак автовідповідач скеровував на інший номер із кодом 090 (070), хвилина розмови за яким коштує (!) 60 гривень.
Тож наголошують, що служба зайнятості займається лише офіційним працевлаштуванням громадян в Україні. Тож, якщо Вам пропонуватимуть неофіційну роботу через службу зайнятості – не контактуйте з цими людьми і не телефонуйте за вигаданими номерами 090 чи 070.
"Не станьте жертвою обману! Бережіть себе і своїх близьких від шахрайства", - закликають у службі зайнятості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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