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Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку

Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку
У Луцьку запланували провести капітальний ремонт проспекту Волі – від вулиці Шопена до Київського майдану.

Департамент житлово-комунального господарства вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон заплановали на 1 липня, повідомляють "Волинські новини".

Очікувана вартість робіт становить 71,6 мільйона гривень.

Капітальний ремонт проспекту хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.

Роботи включатимуть:

- видалення та посадку зелених насаджень, підготовку території,

- улаштування основного проїзду, заїзних кишень біля будинків № 23, 37 та ремонт наявних біля будинків № 29, 47,

- влаштування стоянки для автотранспорту біля будинку № 21,

- облаштування з’їздів у вулиці та дворові території (будинки № 25, 27, 33а, 39а, 47, 53, 57),

- викладення бруківкою тротуарів та їх освітлення,

- облаштування скверів біля будинків № 31, 33 та 41,

- встановлення дорожніх знаків, пішохідного тротуарного огородження і нанесення дорожньої розмітки,

- улаштування водопровідної мережі та зливової каналізації,

- відновлення покриття після проведення водопровідної мережі, зовнішньої мережі зливової каналізації,

- заміну контактної тролейбусної мережі,

- монтаж системи дистанційного контролю та моніторингу,

- прокладання теплової мережі, реконструкцію теплової мережі системи опалення та теплофікаційних вузлів.

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Теги: проспект Волі, ремонт, Луцьк, тендер
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