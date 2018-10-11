Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку





Департамент житлово-комунального господарства вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон заплановали на 1 липня, повідомляють "



Очікувана вартість робіт становить 71,6 мільйона гривень.



Капітальний ремонт проспекту хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.



Роботи включатимуть:



- видалення та посадку зелених насаджень, підготовку території,



- улаштування основного проїзду, заїзних кишень біля будинків № 23, 37 та ремонт наявних біля будинків № 29, 47,



- влаштування стоянки для автотранспорту біля будинку № 21,



- облаштування з’їздів у вулиці та дворові території (будинки № 25, 27, 33а, 39а, 47, 53, 57),



- викладення бруківкою тротуарів та їх освітлення,



- облаштування скверів біля будинків № 31, 33 та 41,



- встановлення дорожніх знаків, пішохідного тротуарного огородження і нанесення дорожньої розмітки,



- улаштування водопровідної мережі та зливової каналізації,



- відновлення покриття після проведення водопровідної мережі, зовнішньої мережі зливової каналізації,



- заміну контактної тролейбусної мережі,



- монтаж системи дистанційного контролю та моніторингу,



- прокладання теплової мережі, реконструкцію теплової мережі системи опалення та теплофікаційних вузлів.

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