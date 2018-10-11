Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку
Сьогодні, 21:28
У Луцьку запланували провести капітальний ремонт проспекту Волі – від вулиці Шопена до Київського майдану.
Департамент житлово-комунального господарства вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон заплановали на 1 липня, повідомляють "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 71,6 мільйона гривень.
Капітальний ремонт проспекту хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.
Роботи включатимуть:
- видалення та посадку зелених насаджень, підготовку території,
- улаштування основного проїзду, заїзних кишень біля будинків № 23, 37 та ремонт наявних біля будинків № 29, 47,
- влаштування стоянки для автотранспорту біля будинку № 21,
- облаштування з’їздів у вулиці та дворові території (будинки № 25, 27, 33а, 39а, 47, 53, 57),
- викладення бруківкою тротуарів та їх освітлення,
- облаштування скверів біля будинків № 31, 33 та 41,
- встановлення дорожніх знаків, пішохідного тротуарного огородження і нанесення дорожньої розмітки,
- улаштування водопровідної мережі та зливової каналізації,
- відновлення покриття після проведення водопровідної мережі, зовнішньої мережі зливової каналізації,
- заміну контактної тролейбусної мережі,
- монтаж системи дистанційного контролю та моніторингу,
- прокладання теплової мережі, реконструкцію теплової мережі системи опалення та теплофікаційних вузлів.
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Департамент житлово-комунального господарства вже оголосив відкриті торги для визначення виконавця робіт. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 червня. Аукціон заплановали на 1 липня, повідомляють "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 71,6 мільйона гривень.
Капітальний ремонт проспекту хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.
Роботи включатимуть:
- видалення та посадку зелених насаджень, підготовку території,
- улаштування основного проїзду, заїзних кишень біля будинків № 23, 37 та ремонт наявних біля будинків № 29, 47,
- влаштування стоянки для автотранспорту біля будинку № 21,
- облаштування з’їздів у вулиці та дворові території (будинки № 25, 27, 33а, 39а, 47, 53, 57),
- викладення бруківкою тротуарів та їх освітлення,
- облаштування скверів біля будинків № 31, 33 та 41,
- встановлення дорожніх знаків, пішохідного тротуарного огородження і нанесення дорожньої розмітки,
- улаштування водопровідної мережі та зливової каналізації,
- відновлення покриття після проведення водопровідної мережі, зовнішньої мережі зливової каналізації,
- заміну контактної тролейбусної мережі,
- монтаж системи дистанційного контролю та моніторингу,
- прокладання теплової мережі, реконструкцію теплової мережі системи опалення та теплофікаційних вузлів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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