Обурені пасажири заблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»
Сьогодні, 22:32
Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі увечері 18 червня заблокували вхід до терміналу F у Борисполі
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Пасажири протестують через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом. За словами кореспондента, наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.
16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00. Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
Пасажири протестують через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом. За словами кореспондента, наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.
16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00. Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.
Фото ілюстративне
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