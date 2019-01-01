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Обурені пасажири заблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»

Обурені пасажири заблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»
Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі увечері 18 червня заблокували вхід до терміналу F у Борисполі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пасажири протестують через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом. За словами кореспондента, наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.

16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00. Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

Фото ілюстративне

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Теги: Бориспіль, термінал, рейс, пасажири
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