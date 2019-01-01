На Одещині затримали жінку, яку майже рік розшукувала поліція Волині

34-річну фігурантку двох кримінальних проваджень, яку шукали волинські правоохоронці, поліцейські викрили на Одещині в ході профілактичного відпрацювання «Розшук».Про це інформує Білгород-Дністровський відділ поліції ГУНП в Одеській області.Відомо, що слідчі територіального відділу поліції в Волинській області провели досудове розслідування за частиною 2 статті 190 (шахрайство) та частиною 5 статті 186 (грабіж) Кримінального Кодексу України. Обвинувальні акти направили до суду.Проте, аби уникнути відповідальності, жінка почала переховуватись, тож її оголосили у розшук.«Місцезнаходження розшукуваної встановили спільними зусиллями оперативників Одеської та Волинської областей, - розповів т.в.о. начальника Білгород-Дністровського відділення поліції. - Наразі правопорушниця передана волинським колегам, де вона і буде чекати на вирок суду».