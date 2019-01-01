Московський патріархат будуватиме на Волині новий храм на місці того, який згорів

17 червня на церковному подвір’ї знищеного вогнем пожежі храму святого пророка Божого Іллі у Камені-Каширському заклали капсулу під будівництво нового храму.Чин здійснив благочинний, протоієрей, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).Разом з освяченим каменем в основу храму поклали пам’ятну капсула, в котрій зберігається надпис про те, що “У цей день в Ім’я Отця і Сина, і Святого Духа був заснований новий храм в честь і пам’ять святого пророка Іллі при Предстоятелі Української Православної Церкви, Блаженнішому Онуфрії митрополиті Київському і всієї України, при святительстві Преосвященного Нафанаїла, єпископа Волинського і Луцького, при служінні настоятеля протоієрея Стефана та клірика протоієрея Владислава”.Зауважимо, що від того часу, як відбулося займання Свято-Іллінського храму у Камені-Каширському, минуло 4 роки.