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Московський патріархат будуватиме на Волині новий храм на місці того, який згорів

Московський патріархат будуватиме на Волині новий храм на місці того, який згорів
17 червня на церковному подвір’ї знищеного вогнем пожежі храму святого пророка Божого Іллі у Камені-Каширському заклали капсулу під будівництво нового храму.

Чин здійснив благочинний, протоієрей Стефан Михалюк, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Разом з освяченим каменем в основу храму поклали пам’ятну капсула, в котрій зберігається надпис про те, що “У цей день в Ім’я Отця і Сина, і Святого Духа був заснований новий храм в честь і пам’ять святого пророка Іллі при Предстоятелі Української Православної Церкви, Блаженнішому Онуфрії митрополиті Київському і всієї України, при святительстві Преосвященного Нафанаїла, єпископа Волинського і Луцького, при служінні настоятеля протоієрея Стефана та клірика протоієрея Владислава”.

Зауважимо, що від того часу, як відбулося займання Свято-Іллінського храму у Камені-Каширському, минуло 4 роки.

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Теги: храм, Московський патріархат, Волинь, Камінь-Каширський
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