Молочний протест: на Волині селяни перекривали дорогу. ВІДЕО

вийшли на дорогу та спиняли молоковози.



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Як розповіла жителька села Кроватка Людмила Куніцина, люди вимагають від двох приватних маслозаводів, які купують у них молоко, справедливої ціни. Нині за літр коров’ячого вони отримують 4 гривні 50 копійок. Зі слів жінки, у навколишніх селах заводи купують молоко за 5 гривень за літр.



Жителька села Кроватка Наталія Матвєєва називає корову годувальницею родини.



«Цінне, але ж не ціниться. От ми тримаєм, раніше тримали 3, а тепер тримаєм тільки одну. Заради того тримаєм, щоб жити і то молочко продаєм», - каже жінка.



Минулого місяця, розповідає Наталія Матвєєва, на молоці родина заробила 1400 гривень. Цього замало, каже жінка.



Тож у центрі села з 10 ранку жителі Кроватки та Залісців спиняли на дорозі молоковози двох заводів, які купують молоко у селян.



Молоковози на дорозі спиняли на 15 хвилин. Потому - відпускали. Вплинути на підприємства, що скуповують молоко у селян, пробували місцеві владці. Староста Копачівської ОТГ Лілія Коцюбайло каже: з підприємцями спільної мови, щодо ціни на молоко, не знайшла.



«Представники особисто не захотіли зустрічатися. Тільки по телефону. З вівторка нам сказали, що за 2 дні це питання з’ясується. В п’ятницю по Підгірному і по Березолуках роздали гроші по 5 гривень. Кроватка залишилася по 4,50. Знову в п’ятницю звернулася по телефону, телефони вже не відповідали», - розповіла староста села.



На Рожищенський маслосирзавод журналістів не пустили, ситуацію не прокоментували.



До протестувальників представники заводів не приїхали. За 4 години на дорозі селяни спинили 4 молоковози. Акцію протесту припинили по обіді.



Жителька Кроватки Людмила Куніца розповіла, що у телефонному режимі менеджер Рожищенського маслосирзаводу Дмитро Снітко пообіцяв підняти вартість молока на 50 копійок. Якщо слова не дотримаються, акцію протесту відновлять.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі через низьку ціну на молоко жителі двох сіл Кроватки та ЗалісцівПро це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Як розповіла жителька села Кроватка, люди вимагають від двох приватних маслозаводів, які купують у них молоко, справедливої ціни. Нині за літр коров’ячого вони отримують 4 гривні 50 копійок. Зі слів жінки, у навколишніх селах заводи купують молоко за 5 гривень за літр.Жителька села Кроватка Наталія Матвєєва називає корову годувальницею родини.«Цінне, але ж не ціниться. От ми тримаєм, раніше тримали 3, а тепер тримаєм тільки одну. Заради того тримаєм, щоб жити і то молочко продаєм», - каже жінка.Минулого місяця, розповідає Наталія Матвєєва, на молоці родина заробила 1400 гривень. Цього замало, каже жінка.Тож у центрі села з 10 ранку жителі Кроватки та Залісців спиняли на дорозі молоковози двох заводів, які купують молоко у селян.Молоковози на дорозі спиняли на 15 хвилин. Потому - відпускали. Вплинути на підприємства, що скуповують молоко у селян, пробували місцеві владці. Староста Копачівської ОТГкаже: з підприємцями спільної мови, щодо ціни на молоко, не знайшла.«Представники особисто не захотіли зустрічатися. Тільки по телефону. З вівторка нам сказали, що за 2 дні це питання з’ясується. В п’ятницю по Підгірному і по Березолуках роздали гроші по 5 гривень. Кроватка залишилася по 4,50. Знову в п’ятницю звернулася по телефону, телефони вже не відповідали», - розповіла староста села.На Рожищенський маслосирзавод журналістів не пустили, ситуацію не прокоментували.До протестувальників представники заводів не приїхали. За 4 години на дорозі селяни спинили 4 молоковози. Акцію протесту припинили по обіді.Жителька Кроваткирозповіла, що у телефонному режимі менеджер Рожищенського маслосирзаводупообіцяв підняти вартість молока на 50 копійок. Якщо слова не дотримаються, акцію протесту відновлять.

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