Без побачень і свіжого повітря: які порушення знайшли у нещодавно відкритому на Волині ізоляторі

Співробітники Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини та громадські монітори перевірили ізолятор тимчасового тримання № 4 Головного управління Національної поліції у Волинській області, розташований у Володимирі-Волинському.Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.Під час візиту встановили, що керівництвом ГУНП у Волинській області загалом вживає заходи щодо приведення умов для затриманих осіб, які перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, до встановлених вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.Так, у 2013 році на виконання рекомендацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з невідповідністю Європейським нормам та стандартам діяльність спецустанови припинили.У 2017 році на замовлення Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснили реконструкцію ізолятора тимчасового тримання № 4. Зокрема переплановали існуючі приміщення ізолятора, замінили кроквяної системи, встановили системи опалення, водопостачання та каналізації. У всі камери проведели системи гарячого водопостачання, припливну вентиляцію з механічним спонуканням підігріву повітря в холодну пору року, обладнали кнопки виклику постового, радіоточки та проведені лінії ефірного телебачення.У липня минулого року реконструйований ізолятор урочисто відкрили.Утім, під час останньої перевірки встановили, що в ізоляторі тимчасового тримання не повною мірою вживають заходів, спрямованих на попередження неналежного поводження з утримуваними. Зокрема, в ізоляторі порушується право затриманих осіб на побачення, оскільки в установі відсутня кімната для побачень. Вікна камер не обладнані кватирками із замками для вентиляції, обладнання санвузлів та санітарних кімнат не відповідає встановленим вимогам. Прогулянкові дворики не захищено належним чином від атмосферних опадів, що під час негоди перешкоджає реалізації права на доступ до свіжого повітря.Звіт за результатами візиту надішлють до МВС України.