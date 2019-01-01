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Розлючені пасажири таки розблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»

Розлючені пасажири таки розблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»
Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі розблокували вхід до терміналу F у "Борисполі".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, приблизно о 22:00 оголосили про початок реєстрації на рейс.

Пасажири протестували через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.

На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.

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Теги: Бориспіль, термінал
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