Розлючені пасажири таки розблокували термінал в аеропорту «Бориспіль»





Про це повідомляє Радіо Свобода.



За інформацією видання, приблизно о 22:00 оголосили про початок реєстрації на рейс.



Пасажири протестували через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.



На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі розблокували вхід до терміналу F у "Борисполі".Про це повідомляєЗа інформацією видання, приблизно о 22:00 оголосили про початок реєстрації на рейс.Пасажири, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом.На початку червня Державна авіаслужба тимчасово заборонила YanAir виконувати рейси через безпекові проблеми. У компанії стверджували, що усунули порушення.

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