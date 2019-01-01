У Києві затримали Chrysler-двійник на номерах управління юстиції Волині, – ЗМІ





Про це, зокрема, 17 червня повідомило інтернет-видання



Зазначають, що при стандартній процедурі перевірки документів та звірки номерів агрегатів співробітник патрульної поліції виявив, що техпаспорт, поданий разом з водійським посвідченням, схожий на підроблений і не відповідає встановленому зразку.



Коли держномер цього автомобіля перевірили у базі поліції, виявилося, що на цьому державному реєстраційному номері вже рахується службовий автомобіль тієї ж моделі і кольору, який зареєстрований за управлінням юстиції Волинської області.



Вказаний автомобіль був затриманий до з'ясування обставин. За цим фактом розпочали кримінальне розслідування за ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підроблених документів. Максимальне покарання - обмеження волі до 2 років.



За словами оперативників, це може бути класичний автомобіль-двійник - машина того ж кольору і моделі з підробленими номерами кузова і техпаспорта. При наявності величезного масиву інформації про власників держномерів у відкритому доступі в інтернеті, виготовити будь-які підроблені номерні знаки і техпаспорт для сучасних ділків не складає труднощів.



У зв`язку з цим Головне територіальне управління юстиції у Волинській області зробило заяву на своїй сторінці у Facebook. Наголошують, що до реєстрації цього автомобіля та впливу на посадових осіб щодо видачі підробленого державного номерного знаку структура ніякого відношення не має.



"Усі автомобілі, які знаходяться на балансі управління юстиції, зареєстровані у встановленому законом порядку і використовуються для виконання завдань управління. А тому управління юстиції Волині змушене розмістити указане спростування на офіційній сторінці у мережі “Facebook”, - йдеться у повідомленні.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що патрульна поліція міста Києва за порушення правил дорожнього руху на вулиці Грушевського у столиці затримали автомобіль Chrysler з номерними знаками управління юстиції у Волинській області.Про це, зокрема, 17 червня повідомило інтернет-видання Страна.ua Зазначають, що при стандартній процедурі перевірки документів та звірки номерів агрегатів співробітник патрульної поліції виявив, що техпаспорт, поданий разом з водійським посвідченням, схожий на підроблений і не відповідає встановленому зразку.Коли держномер цього автомобіля перевірили у базі поліції, виявилося, що на цьому державному реєстраційному номері вже рахується службовий автомобіль тієї ж моделі і кольору, який зареєстрований за управлінням юстиції Волинської області.Вказаний автомобіль був затриманий до з'ясування обставин. За цим фактом розпочали кримінальне розслідування за ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підроблених документів. Максимальне покарання - обмеження волі до 2 років.За словами оперативників, це може бути класичний автомобіль-двійник - машина того ж кольору і моделі з підробленими номерами кузова і техпаспорта. При наявності величезного масиву інформації про власників держномерів у відкритому доступі в інтернеті, виготовити будь-які підроблені номерні знаки і техпаспорт для сучасних ділків не складає труднощів.У зв`язку з цим Головне територіальне управління юстиції у Волинській області зробило заяву на своїй сторінці у Facebook. Наголошують, що до реєстрації цього автомобіля та впливу на посадових осіб щодо видачі підробленого державного номерного знаку структура ніякого відношення не має."Усі автомобілі, які знаходяться на балансі управління юстиції, зареєстровані у встановленому законом порядку і використовуються для виконання завдань управління. А тому управління юстиції Волині змушене розмістити указане спростування на офіційній сторінці у мережі “Facebook”, - йдеться у повідомленні.

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