Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:15
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із ретро світлинами Олицької резиденції, які датуються 1925 роком.
Замковий комплекс Олицької резиденції являє собою майже правильний квадрат, утворений насипними валами з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли дозорні башти. З трьох сторін замок оточений ровом, який облицьований цеглою. Замковий двір периметрально забудований цегляними корпусами.
Три з них двоповерхові, четвертий — південно-східний — триповерховий. В'їзди в замок розташовані з південно-східної та північно-західної сторін. До південно-східного веде кам'яний арковий міст, перекинутий через рів, який замінив первісний дерев'яний. Над північно-західним в'їздом височить двоярусна вежа з годинником.
За посиланням можна побачити фото Олики міжвоєнного часу.
Джерело фото: www.szukajwarchiwach.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Замковий комплекс Олицької резиденції являє собою майже правильний квадрат, утворений насипними валами з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли дозорні башти. З трьох сторін замок оточений ровом, який облицьований цеглою. Замковий двір периметрально забудований цегляними корпусами.
Три з них двоповерхові, четвертий — південно-східний — триповерховий. В'їзди в замок розташовані з південно-східної та північно-західної сторін. До південно-східного веде кам'яний арковий міст, перекинутий через рів, який замінив первісний дерев'яний. Над північно-західним в'їздом височить двоярусна вежа з годинником.
За посиланням можна побачити фото Олики міжвоєнного часу.
Джерело фото: www.szukajwarchiwach.gov.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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