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Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із ретро світлинами Олицької резиденції, які датуються 1925 роком.

Замковий комплекс Олицької резиденції являє собою майже правильний квадрат, утворений насипними валами з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли дозорні башти. З трьох сторін замок оточений ровом, який облицьований цеглою. Замковий двір периметрально забудований цегляними корпусами.

Три з них двоповерхові, четвертий — південно-східний — триповерховий. В'їзди в замок розташовані з південно-східної та північно-західної сторін. До південно-східного веде кам'яний арковий міст, перекинутий через рів, який замінив первісний дерев'яний. Над північно-західним в'їздом височить двоярусна вежа з годинником.

За посиланням можна побачити фото Олики міжвоєнного часу.

Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Який вигляд мав замок в Олиці майже 100 років тому. РЕТРОФОТО


Джерело фото: www.szukajwarchiwach.gov.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: Олика, ретро, Яцечко-Блаженко
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