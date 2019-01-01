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На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина

На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина
В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.

Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.

Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина


Нагадаємо, у райцентрі Іванівка на Одещині 6-ту добу тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко. 13 червня Дарина Лук'яненко пішла до танцювального гуртка і її місцеперебування досі не встановили. За тривогою піднято поліцейських із 5 найближчих до місця події райвідділів поліції. Також задіяні 100 військовослужбовців Нацгвардії, десятки працівників ДСНС і понад 100 волонтерів. Водолази шукають дитину на воді та під водою. Пошуки ведуть і з повітря.

На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина

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Теги: розшук, Вікторія Городецька, Одещина, діти, зникнення, Дарина Лук'яненко
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