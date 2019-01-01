На Одещині, де шість днів шукають дівчинку, зникла ще одна дитина

Вікторія Городецька.



Про це повідомила



Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.



Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.



Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.







Нагадаємо, у райцентрі Іванівка на Одещині 6-ту добу тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко. 13 червня Дарина Лук'яненко пішла до танцювального гуртка і її місцеперебування досі не встановили. За тривогою піднято поліцейських із 5 найближчих до місця події райвідділів поліції. Також задіяні 100 військовослужбовців Нацгвардії, десятки працівників ДСНС і понад 100 волонтерів. Водолази шукають дитину на воді та під водою. Пошуки ведуть і з повітря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинкаПро це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.Нагадаємо, у райцентрі Іванівка на Одещині 6-ту добу тривають пошуки 11-річної. 13 червня Дарина Лук'яненко пішла до танцювального гуртка і її місцеперебування досі не встановили. За тривогою піднято поліцейських із 5 найближчих до місця події райвідділів поліції. Також задіяні 100 військовослужбовців Нацгвардії, десятки працівників ДСНС і понад 100 волонтерів. Водолази шукають дитину на воді та під водою. Пошуки ведуть і з повітря.

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