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У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО

У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО
У Луцьку на Теремнівський ставках компанія людей розпивала алкогольні напої.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«ГШР під час нічного патрулювання містом в ніч з 17 на 18 червня виявили транспортний засіб, який був розміщений на зелених насадженнях на території Теремнівських ставків по вулиці Теремнівській, в якому компанія громадян розпивала алкогольні напої та порушувала режим тиші», – йдеться у повідомленні.

На водія транспортного засобу склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.

З особами, що і надалі розпивали алкогольні напої, інспектори провели профілактичну бесіду. Проте, виникла конфліктна ситуація, під час якої один із порушників в стані сильного алкогольного сп’яніння спробував застосувати фізичну силу до інспектора та чинив моральний тиск.

«Після виклику екіпажу патрульної поліції порушники в ту ж мить покинули територію», – зазначили муніципали.

У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО
У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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