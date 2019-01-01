У сина волинянина, який загинув на Донбасі, – день народження
Сьогодні, 09:14
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Скоро свій шостий день народження зустріне Матвійко – син Леоніда Петровича Крепця. Чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Напередодні ще встиг вийти востаннє на зв’язок з родичами. Був похований Леонід як тимчасово невпізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері, хоча перепоховання останків досі не було здійснено (так як батьки відмовляються вірити, що це їхній син). У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Матвійко – менший із братиків – татка не пам’ятає зовсім, а відтак ще більше запитань виникає у малечі про обставини його загибелі. І звісно ж, як і кожному хлопчику, йому хочеться бачити поруч з собою мужнє батьківське плече. Тому й не дивно, що Ярослав, його старший брат, частково бере на себе опіку за Матвієм та завжди прагне бути для нього справжнім прикладом.
Матвійко цього року закінчив начання в дитячому садочку, де він мав безліч друзів. Хлопчик росте дуже жвавим та надає перевагу активним рухливаим іграм. Особливо полюбляє гратися в хованки. Також Матвій охоче малює, і в дитячій студії пройшов підготовку до школи, де навчився рахувати та вивчив літери, так як уже в вересні він піде до школи..
Улюбленими мультфільмами для хлопчика є «Щенячий патруль» та «Ніндзяго». Матвійко обожнює усе, що пов’язане з цими мультиками – розмальовки, іграшки та предмети гардеробу. А переглядають ці мультсеріали часто разом з Ярославом.
Та є у хлопців іще одне спільне захоплення – це бальні танці. Вони обоє ходять до танцювального клубу «Грейс». Матвійко за два роки навчання має не одну медаль на турнірах з бальних танців. І звичайно ж хоче виступати на рівні з братиком. А його нагороди та досягнення дуже тішать матусю Віру.
Наш іменинник росте дуже цікавою та доброю дитиною. Уже зараз проявляє інтерес по догляду за тва ринками. Хлопці мають удома двох юлбленців – хом'яка Васю та собаку породи шарпей на прізвисько Барбі. А відтак, одним із найкращих способів проведення дозвілля для Матвія є якраз прогулянки з Ярославом та собакою.
Віра дуже вдячна усім благодійникам та волонтерам, які допомагали її родині у важку хвилину. І додає, що особливих потреб її син на даний момент немає (усім необхідним дітей намагається забезпечити самостійно, хоч і доводиться для цього виїжджати на заробітки за кордон). Тому Матвійко буде радий будь-якому подарунку та привітанню у своє свято.
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з Дднем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька Матвія є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm .
Інформація для благодійників:КРЕПЕЦЬ МАТВІЙ - 6 років (20.06.2013). М. Володимир-Волинський. Зріст: 126; Розмір взуття: 28. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Скоро свій шостий день народження зустріне Матвійко – син Леоніда Петровича Крепця. Чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Напередодні ще встиг вийти востаннє на зв’язок з родичами. Був похований Леонід як тимчасово невпізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері, хоча перепоховання останків досі не було здійснено (так як батьки відмовляються вірити, що це їхній син). У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Матвійко – менший із братиків – татка не пам’ятає зовсім, а відтак ще більше запитань виникає у малечі про обставини його загибелі. І звісно ж, як і кожному хлопчику, йому хочеться бачити поруч з собою мужнє батьківське плече. Тому й не дивно, що Ярослав, його старший брат, частково бере на себе опіку за Матвієм та завжди прагне бути для нього справжнім прикладом.
Матвійко цього року закінчив начання в дитячому садочку, де він мав безліч друзів. Хлопчик росте дуже жвавим та надає перевагу активним рухливаим іграм. Особливо полюбляє гратися в хованки. Також Матвій охоче малює, і в дитячій студії пройшов підготовку до школи, де навчився рахувати та вивчив літери, так як уже в вересні він піде до школи..
Улюбленими мультфільмами для хлопчика є «Щенячий патруль» та «Ніндзяго». Матвійко обожнює усе, що пов’язане з цими мультиками – розмальовки, іграшки та предмети гардеробу. А переглядають ці мультсеріали часто разом з Ярославом.
Та є у хлопців іще одне спільне захоплення – це бальні танці. Вони обоє ходять до танцювального клубу «Грейс». Матвійко за два роки навчання має не одну медаль на турнірах з бальних танців. І звичайно ж хоче виступати на рівні з братиком. А його нагороди та досягнення дуже тішать матусю Віру.
Наш іменинник росте дуже цікавою та доброю дитиною. Уже зараз проявляє інтерес по догляду за тва ринками. Хлопці мають удома двох юлбленців – хом'яка Васю та собаку породи шарпей на прізвисько Барбі. А відтак, одним із найкращих способів проведення дозвілля для Матвія є якраз прогулянки з Ярославом та собакою.
Віра дуже вдячна усім благодійникам та волонтерам, які допомагали її родині у важку хвилину. І додає, що особливих потреб її син на даний момент немає (усім необхідним дітей намагається забезпечити самостійно, хоч і доводиться для цього виїжджати на заробітки за кордон). Тому Матвійко буде радий будь-якому подарунку та привітанню у своє свято.
Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з Дднем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька Матвія є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm .
Інформація для благодійників:КРЕПЕЦЬ МАТВІЙ - 6 років (20.06.2013). М. Володимир-Волинський. Зріст: 126; Розмір взуття: 28. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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