У сина волинянина, який загинув на Донбасі, – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Скоро свій шостий день народження зустріне– син. Чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Напередодні ще встиг вийти востаннє на зв’язок з родичами. Був похований Леонід як тимчасово невпізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері, хоча перепоховання останків досі не було здійснено (так як батьки відмовляються вірити, що це їхній син). У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.Матвійко – менший із братиків – татка не пам’ятає зовсім, а відтак ще більше запитань виникає у малечі про обставини його загибелі. І звісно ж, як і кожному хлопчику, йому хочеться бачити поруч з собою мужнє батьківське плече. Тому й не дивно, що Ярослав, його старший брат, частково бере на себе опіку за Матвієм та завжди прагне бути для нього справжнім прикладом.Матвійко цього року закінчив начання в дитячому садочку, де він мав безліч друзів. Хлопчик росте дуже жвавим та надає перевагу активним рухливаим іграм. Особливо полюбляє гратися в хованки. Також Матвій охоче малює, і в дитячій студії пройшов підготовку до школи, де навчився рахувати та вивчив літери, так як уже в вересні він піде до школи..Улюбленими мультфільмами для хлопчика є «Щенячий патруль» та «Ніндзяго». Матвійко обожнює усе, що пов’язане з цими мультиками – розмальовки, іграшки та предмети гардеробу. А переглядають ці мультсеріали часто разом з Ярославом.Та є у хлопців іще одне спільне захоплення – це бальні танці. Вони обоє ходять до танцювального клубу «Грейс». Матвійко за два роки навчання має не одну медаль на турнірах з бальних танців. І звичайно ж хоче виступати на рівні з братиком. А його нагороди та досягнення дуже тішать матусю Віру.Наш іменинник росте дуже цікавою та доброю дитиною. Уже зараз проявляє інтерес по догляду за тва ринками. Хлопці мають удома двох юлбленців – хом'яка Васю та собаку породи шарпей на прізвисько Барбі. А відтак, одним із найкращих способів проведення дозвілля для Матвія є якраз прогулянки з Ярославом та собакою.Віра дуже вдячна усім благодійникам та волонтерам, які допомагали її родині у важку хвилину. І додає, що особливих потреб її син на даний момент немає (усім необхідним дітей намагається забезпечити самостійно, хоч і доводиться для цього виїжджати на заробітки за кордон). Тому Матвійко буде радий будь-якому подарунку та привітанню у своє свято.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з Дднем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька Матвія є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm .КРЕПЕЦЬ МАТВІЙ - 6 років (20.06.2013). М. Володимир-Волинський. Зріст: 126; Розмір взуття: 28. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.