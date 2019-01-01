Скільки дітей підуть у перший клас у Луцьку





Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



Перспективною сіткою мережі класів на 2019-2020 навчальний рік передбачили створення 110 перших класів. У них приблизно навчатимуться 3240 дітей.



«Ми тепер не займаємося переписом дітей і можемо назвати лише приблизну цифру», – зауважила начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.

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