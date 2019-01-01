19 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:31
19 червня 2019 року в народному календарі вшановують пам'ять Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іларіон, Лук’ян, Сусанна, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 19 червня
– Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.
– Чути крик перепелів – на дощову погоду.
– Дує вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.
– Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.
Що можна робити 19 червня
1. Сьогодні звичайний день, тож можна прибиратися в будинках, працювати на городах, займатися дрібною домашньою роботою.
Що не можна робити 19 червня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.
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Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іларіон, Лук’ян, Сусанна, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 19 червня
– Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.
– Чути крик перепелів – на дощову погоду.
– Дує вітер в східному напрямку – літо буде дощовим.
– Жуки літають ввечері – можна розраховувати на хорошу погоду.
Що можна робити 19 червня
1. Сьогодні звичайний день, тож можна прибиратися в будинках, працювати на городах, займатися дрібною домашньою роботою.
Що не можна робити 19 червня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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