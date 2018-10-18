У киянина на Волині вкрали дорогий iPhone
Сьогодні, 17:30
У Копачівці на заправці у жителя Київської області вкрали вартісний смартфон.
Про це розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, – пише Район.Рожище.
Чоловік разом з друзями поверталися з весілля. На заправці вирішили підкріпитися, освіжитися шампанським. Чоловік каже, що залишив свій iPhone XS Max за 1200 доларів на столі.
Коли ж виявив згубу й повернувся на місце, телефону там не виявилось. Поліція розслідує крадіжку.
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Про це розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, – пише Район.Рожище.
Чоловік разом з друзями поверталися з весілля. На заправці вирішили підкріпитися, освіжитися шампанським. Чоловік каже, що залишив свій iPhone XS Max за 1200 доларів на столі.
Коли ж виявив згубу й повернувся на місце, телефону там не виявилось. Поліція розслідує крадіжку.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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