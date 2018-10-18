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У киянина на Волині вкрали дорогий iPhone

У киянина на Волині вкрали дорогий iPhone
У Копачівці на заправці у жителя Київської області вкрали вартісний смартфон.

Про це розповів начальник Рожищенського відділення поліції Олександр Басалик, – пише Район.Рожище.

Чоловік разом з друзями поверталися з весілля. На заправці вирішили підкріпитися, освіжитися шампанським. Чоловік каже, що залишив свій iPhone XS Max за 1200 доларів на столі.

Коли ж виявив згубу й повернувся на місце, телефону там не виявилось. Поліція розслідує крадіжку.

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Теги: крадіжка, Волинь, телефон
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