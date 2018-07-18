На центральній вулиці Луцька буде нова велокав’ярня





Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



В.о. начальника управління містобудування та архітектури Софія Гула розповіла, що це нова тимчасова споруда, її встановлять відповідно до результатів конкурсу.



«Підприємець переміг серед 4 претендентів, бо запропонував найвищу ціну. Там буде велокав’ярня», - відзначила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Лесі Українки (на розі із вулицею Сенаторки Левчанівської) розмістять нову велокав’ярню.Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. начальника управління містобудування та архітектурирозповіла, що це нова тимчасова споруда, її встановлять відповідно до результатів конкурсу.«Підприємець переміг серед 4 претендентів, бо запропонував найвищу ціну. Там буде велокав’ярня», - відзначила вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію