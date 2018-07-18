На центральній вулиці Луцька буде нова велокав’ярня
Сьогодні, 09:49
У Луцьку на вулиці Лесі Українки (на розі із вулицею Сенаторки Левчанівської) розмістять нову велокав’ярню.
Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. начальника управління містобудування та архітектури Софія Гула розповіла, що це нова тимчасова споруда, її встановлять відповідно до результатів конкурсу.
«Підприємець переміг серед 4 претендентів, бо запропонував найвищу ціну. Там буде велокав’ярня», - відзначила вона.
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Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. начальника управління містобудування та архітектури Софія Гула розповіла, що це нова тимчасова споруда, її встановлять відповідно до результатів конкурсу.
«Підприємець переміг серед 4 претендентів, бо запропонував найвищу ціну. Там буде велокав’ярня», - відзначила вона.
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