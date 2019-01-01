Це не траса для гонок: лучанин просить встановити «лежачі поліцейські»

У Луцьку просять встановити обмежувачі руху на вулиці Федорова.Відповідну петицію зареєструвавЗазначимо, що лучанин вже«Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені", створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)» – пише чоловік.Він зауважив, що поблизу тієї вулиці – 25 школа. Діти ходять до школи та перебігають дорогу на перервах, «...а авто женуть навіть не 50, а й більше».«Сам водій, тому "добре бачу можливість" такого облаштунку. Також маю дітей і турбуюсь про їх безпеку. На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські"» – йдеться у дописі.«Не будьте байдужі. Це житловий масив, а не траса для гонок!Прошу зауважити – знаки обмеження не дієві! А це подіє», – впевнений Андрій Віднічук.