Це не траса для гонок: лучанин просить встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 09:51
У Луцьку просять встановити обмежувачі руху на вулиці Федорова.
Відповідну петицію зареєстрував Андрій Віднічук.
Зазначимо, що лучанин вже вдруге реєструє таке звернення.
«Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені", створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)» – пише чоловік.
Він зауважив, що поблизу тієї вулиці – 25 школа. Діти ходять до школи та перебігають дорогу на перервах, «...а авто женуть навіть не 50, а й більше».
«Сам водій, тому "добре бачу можливість" такого облаштунку. Також маю дітей і турбуюсь про їх безпеку. На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські"» – йдеться у дописі.
«Не будьте байдужі. Це житловий масив, а не траса для гонок!
Прошу зауважити – знаки обмеження не дієві! А це подіє», – впевнений Андрій Віднічук.
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Відповідну петицію зареєстрував Андрій Віднічук.
Зазначимо, що лучанин вже вдруге реєструє таке звернення.
«Вулиця Федорова - не основна дорога Луцька, а тому водії хочуть скоротити і женуть як "скажені", створюючи небезпеку для дітей і дорослих. Вулиця також основна дорога до прибудинкових територій багатьох будинків а також до кафе "Базилік" (можливо і з вул. Кравчука заїхати теж)» – пише чоловік.
Він зауважив, що поблизу тієї вулиці – 25 школа. Діти ходять до школи та перебігають дорогу на перервах, «...а авто женуть навіть не 50, а й більше».
«Сам водій, тому "добре бачу можливість" такого облаштунку. Також маю дітей і турбуюсь про їх безпеку. На вулиці Федорова присутні три пішохідні переходи, ПРОШУ перед кожним встановити великі нормальні "лежачі поліцейські"» – йдеться у дописі.
«Не будьте байдужі. Це житловий масив, а не траса для гонок!
Прошу зауважити – знаки обмеження не дієві! А це подіє», – впевнений Андрій Віднічук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Які лежачі поліцейські? Там і так дорога така, що в кращому випадку можна розігнати машину до 50 км.А якщо турбуєтесь про дітей, то навчіть їх переходити дорогу на пішохідних переходах, а не як їм заманеться, і будете менше за них хвилюватися.
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