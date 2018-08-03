У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух
Сьогодні, 09:57
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Opel та ВАЗ сталася близько 9:15 на мосту на проспекті Перемоги.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків аварії, водій ВАЗа, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Opel Insignia. У результаті зіткнення обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Зокрема, у ВАЗа «посипалось» лобове скло, а в Opel – вм’ятини на задній частині транспортного засобу.
Очевидці аварії припускають, що ДТП трапилась через величезну транспортну завантаженість проїжджої частини на проспекті Перемоги, як часто трапляється у ранкову пору доби.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.
Наразі учасники дорожньо-транспортної пригоди ведуть перемовини між собою, ймовірно, в очікуванні на поліцію.
Внаслідок ДТП рух через міст дещо ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків аварії, водій ВАЗа, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Opel Insignia. У результаті зіткнення обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Зокрема, у ВАЗа «посипалось» лобове скло, а в Opel – вм’ятини на задній частині транспортного засобу.
Очевидці аварії припускають, що ДТП трапилась через величезну транспортну завантаженість проїжджої частини на проспекті Перемоги, як часто трапляється у ранкову пору доби.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.
Наразі учасники дорожньо-транспортної пригоди ведуть перемовини між собою, ймовірно, в очікуванні на поліцію.
Внаслідок ДТП рух через міст дещо ускладнений.
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