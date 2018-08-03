У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків аварії, водій ВАЗа, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Opel Insignia. У результаті зіткнення обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Зокрема, у ВАЗа «посипалось» лобове скло, а в Opel – вм’ятини на задній частині транспортного засобу.



Очевидці аварії припускають, що ДТП трапилась через величезну транспортну завантаженість проїжджої частини на проспекті Перемоги, як часто трапляється у ранкову пору доби.



На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.



Наразі учасники дорожньо-транспортної пригоди ведуть перемовини між собою, ймовірно, в очікуванні на поліцію.



Внаслідок ДТП рух через міст дещо ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Opel та ВАЗ сталася близько 9:15 на мосту на проспекті Перемоги.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків аварії, водій ВАЗа, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Opel Insignia. У результаті зіткнення обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Зокрема, у ВАЗа «посипалось» лобове скло, а в Opel – вм’ятини на задній частині транспортного засобу.Очевидці аварії припускають, що ДТП трапилась через величезну транспортну завантаженість проїжджої частини на проспекті Перемоги, як часто трапляється у ранкову пору доби.На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.Наразі учасники дорожньо-транспортної пригоди ведуть перемовини між собою, ймовірно, в очікуванні на поліцію.Внаслідок ДТП рух через міст дещо ускладнений.

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