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У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух

У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Opel та ВАЗ сталася близько 9:15 на мосту на проспекті Перемоги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків аварії, водій ВАЗа, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Opel Insignia. У результаті зіткнення обидві автівки отримали незначні механічні ушкодження. Зокрема, у ВАЗа «посипалось» лобове скло, а в Opel – вм’ятини на задній частині транспортного засобу.

Очевидці аварії припускають, що ДТП трапилась через величезну транспортну завантаженість проїжджої частини на проспекті Перемоги, як часто трапляється у ранкову пору доби.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

Наразі учасники дорожньо-транспортної пригоди ведуть перемовини між собою, ймовірно, в очікуванні на поліцію.

Внаслідок ДТП рух через міст дещо ускладнений.

У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух
У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух

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Теги: аварія, Перемоги
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