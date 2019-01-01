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Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки

Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки
У пункті пропуску «Ягодин» у перевізника вилучили понад 8 тонн вживаної побутової та медичної техніки.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Встановили, що для тернопільського благодійного фонду український перевізник зобов’язався доставити з Польщі 17,5 тонн гуманітарної допомоги. Під час зважування цього транспортного засобу виявили невідповідності із товаросупровідними документами – різниця становила понад 8 тонн.

Під час опису та перерахунку пакувальних місць у ході повного митного огляду, серед зазначеного у документах на гуманітарну допомогу товару, у фурі виявили сторонні предмети: вживані пральні машинки, столи та стільці, дивани, килими, кухонні витяжки, майже тисячу окулярів та понад сотню упаковок катетерів. Всього перелік містить 116 найменувань, а вартість незаявленого до митного контролю краму оцінюється у 695 тис гривень.

Через порушення митних правил сторонні товари вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення перевізника до відповідальності.

Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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