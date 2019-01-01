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Продавця луцького магазину викрили на продажі алкоголю у заборонений час. ФОТО

Продавця луцького магазину викрили на продажі алкоголю у заборонений час. ФОТО
У кіоску, що на вулиці Володимирській у Луцьку, торгували алкоголем у нічний час.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«Знову продаж алкогольних напоїв в заборонений час, а саме з 22.00 до 08.00 ранку виявили ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з кіоску по вулиці Володимирській, 14», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що інспектори наділені повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням рішення міської ради від 20.04.2011 №9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» зі змінами.

На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення – від 1700 до 6800 грн.

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Теги: алкоголь, Луцьк
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