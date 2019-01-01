Продавця луцького магазину викрили на продажі алкоголю у заборонений час. ФОТО

У кіоску, що на вулиці Володимирській у Луцьку, торгували алкоголем у нічний час.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«Знову продаж алкогольних напоїв в заборонений час, а саме з 22.00 до 08.00 ранку виявили ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з кіоску по вулиці Володимирській, 14», – йдеться у повідомленні.Зазначимо, що інспектори наділені повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням рішення міської ради від 20.04.2011 №9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» зі змінами.На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення – від 1700 до 6800 грн.