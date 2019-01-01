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На Запоріжжі 18-річний хлопець зґвалтував маленьку дівчинку

На Запоріжжі 18-річний хлопець зґвалтував маленьку дівчинку
У Запорізькій області 18-річний хлопець неприродним шляхом зґвалтував 6-річну доньку своєї співмешканки.

Про це на своїй сторінці у facebook написав В'ячеслав Аброськін.

До поліції звернулась 22-річна жінка із заявою про те, що 16 червня за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.

На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні.

Поліція вживає заходи щодо затримання ґвалтівника і проведення необхідної перевірки.


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Теги: зґвалтування, дитина
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