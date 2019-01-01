На Запоріжжі 18-річний хлопець зґвалтував маленьку дівчинку
Сьогодні, 10:16
У Запорізькій області 18-річний хлопець неприродним шляхом зґвалтував 6-річну доньку своєї співмешканки.
Про це на своїй сторінці у facebook написав В'ячеслав Аброськін.
До поліції звернулась 22-річна жінка із заявою про те, що 16 червня за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.
На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні.
Поліція вживає заходи щодо затримання ґвалтівника і проведення необхідної перевірки.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав В'ячеслав Аброськін.
До поліції звернулась 22-річна жінка із заявою про те, що 16 червня за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.
На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні.
Поліція вживає заходи щодо затримання ґвалтівника і проведення необхідної перевірки.
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