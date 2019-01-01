На Запоріжжі 18-річний хлопець зґвалтував маленьку дівчинку





Про це на своїй сторінці у facebook написав В'ячеслав Аброськін.



До поліції звернулась 22-річна жінка із заявою про те, що 16 червня за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.



На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні.



Поліція вживає заходи щодо затримання ґвалтівника і проведення необхідної перевірки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області 18-річний хлопець неприродним шляхом зґвалтував 6-річну доньку своєї співмешканки.Про це на своїй сторінці у facebook написав В'ячеслав Аброськін.До поліції звернулась 22-річна жінка із заявою про те, що 16 червня за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні.Поліція вживає заходи щодо затримання ґвалтівника і проведення необхідної перевірки.

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