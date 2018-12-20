У Луцьку п'яна «в дрова» водійка з двома малолітніми дітьми їздила містом. ВІДЕО

У Луцьку вночі патрульні зупинили на вулицях міста ЗАЗ Fozra. Як з'ясувалось, водійка була у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це пише патрульна поліція Волинської області.Керувала автомобілем жінка, в якої сильні ознаки сп’яніння були помітні одразу. До того ж, разом з нею перебували така ж нетвереза подруга та двоє малолітніх дітей.У жінки виявили 2,26 проміле алкоголю, що в 11 разів вище допустимої норми.Жінка навіть витягувала 200 гривень та хотіла надати поліцейським, однак відмовилась від ідеї після попередження про кримінал. У салоні її авто виявили пляшки з-під алкоголю.«Що я зробила?» «Що поміняється?» «Я їхала додому» - не розуміла громадянка.Патрульні встановили, що вона вже позбавлена права керування на 1 рік ще в лютому.Відповідно, цього разу оформили протокол за ч.2 ст.130 КУпАП, що передбачає позбавлення права керування на 3 роки та штраф 20 400 гривень. Також винесли постанову за керування без документів.Подбали інспектори і про дітей порушниці: вони зателефонували до її тверезого знайомого, який доставив діток до бабусі, адже мати ними взагалі не цікавилась. Також патрульні написали відповідний рапорт на працівників ювенальної превенції, долучивши відео з нагрудних камер, аби цій сім’ї приділили посилену увагу і перевірили умови проживання.