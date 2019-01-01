У волинському селі горів будинок
Сьогодні, 10:46
У селі Новосілки Горохівського району горіла хата.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що пожежа трапилась близько третьої години ночі.
Заграва йшла від обійстя 41-річного жителя села. За попередніми даними, вогонь спершу спалахнув на горищі літньої кухні, а невдовзі – на стриху житлового будинку.
Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без людських жертв. Ймовірною причиною лиха вогнеборці називають замикання електропроводки і закликають жителів району частіше перевіряти, чи все і всюди працює безпечно в домоволодіннях.
Головне фото – ілюстративне
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що пожежа трапилась близько третьої години ночі.
Заграва йшла від обійстя 41-річного жителя села. За попередніми даними, вогонь спершу спалахнув на горищі літньої кухні, а невдовзі – на стриху житлового будинку.
Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без людських жертв. Ймовірною причиною лиха вогнеборці називають замикання електропроводки і закликають жителів району частіше перевіряти, чи все і всюди працює безпечно в домоволодіннях.
Головне фото – ілюстративне
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