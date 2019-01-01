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У волинському селі горів будинок

У волинському селі горів будинок
У селі Новосілки Горохівського району горіла хата.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що пожежа трапилась близько третьої години ночі.

Заграва йшла від обійстя 41-річного жителя села. За попередніми даними, вогонь спершу спалахнув на горищі літньої кухні, а невдовзі – на стриху житлового будинку.

Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без людських жертв. Ймовірною причиною лиха вогнеборці називають замикання електропроводки і закликають жителів району частіше перевіряти, чи все і всюди працює безпечно в домоволодіннях.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: пожежа, будинок, село, Волинь, Новосілки
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