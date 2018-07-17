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У Луцьку в реабілітаційному центрі – обшуки

У Луцьку в реабілітаційному центрі – обшуки
У Луцьку в клінці “Ренесанс”, яка розміщена на вулиці Володимирській, 72, правоохоронці проводять обшуки.

Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.

Зазначимо, клініка займається лікуванням наркотичних і алкозалежностей.

В клініці зазначають, що в них захоплюють реабілітаційний центр.

Під стінами будівлі зібралося чимало людей.

Про причини і деталі обшуку поки що не повідомляють.

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Теги: обшуки, Луцьк
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