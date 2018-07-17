У Луцьку в реабілітаційному центрі – обшуки





Про це



Зазначимо, клініка займається лікуванням наркотичних і алкозалежностей.



В клініці зазначають, що в них захоплюють реабілітаційний центр.



Під стінами будівлі зібралося чимало людей.



Про причини і деталі обшуку поки що не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в клінці “Ренесанс”, яка розміщена на вулиці Володимирській, 72, правоохоронці проводять обшуки.Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.Зазначимо, клініка займається лікуванням наркотичних і алкозалежностей.В клініці зазначають, що в них захоплюють реабілітаційний центр.Під стінами будівлі зібралося чимало людей.Про причини і деталі обшуку поки що не повідомляють.

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