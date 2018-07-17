У Луцьку в реабілітаційному центрі – обшуки
Сьогодні, 11:20
У Луцьку в клінці “Ренесанс”, яка розміщена на вулиці Володимирській, 72, правоохоронці проводять обшуки.
Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.
Зазначимо, клініка займається лікуванням наркотичних і алкозалежностей.
В клініці зазначають, що в них захоплюють реабілітаційний центр.
Під стінами будівлі зібралося чимало людей.
Про причини і деталі обшуку поки що не повідомляють.
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Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.
Зазначимо, клініка займається лікуванням наркотичних і алкозалежностей.
В клініці зазначають, що в них захоплюють реабілітаційний центр.
Під стінами будівлі зібралося чимало людей.
Про причини і деталі обшуку поки що не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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