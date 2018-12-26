На трасі Луцьк-Рівне зіткнулись бус і ВАЗ: постраждали двоє водіїв





Сьогодні, 19 червня, близько восьмої ранку, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Попередньо встановлено, що 19-річний житель села Радухівка, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ під керуванням 44-річного жителя села Рогачів.



У результаті ДТП обоє водіїв госпіталізовані. Пасажирів у салоні транспортних засобів не було.



Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідчо-оперативна група, яка працює на місці події.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне» неподалік села Грабів Рівненського району сталася аварія за участю автомобілів ВАЗ та Volkswagen Transporter.Сьогодні, 19 червня, близько восьмої ранку, - інформує ГУНП у Рівненській області.Попередньо встановлено, що 19-річний житель села Радухівка, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ під керуванням 44-річного жителя села Рогачів.У результаті ДТП обоє водіїв госпіталізовані. Пасажирів у салоні транспортних засобів не було.Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідчо-оперативна група, яка працює на місці події.

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