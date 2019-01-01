На Волині фіскали вилучили 550 літрів незаконної горілки та коньяку
Сьогодні, 11:46
В рамках операції «Акциз-2019» на Волині фіскали викрили та вилучили незаконний алкоголь та цигарки.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучили 550 літрів горілки і коньяку, розлитих в тару різних об’ємів, в тому числі типу «bag-in-box» та 300 пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість фальсифікату – 120 тисяч гривень.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколів на жителів м. Нововолинська та м. Володимира-Волинського за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) ст. 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка).
Відповідальність за вказані правопорушення передбачає накладення штрафу.
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Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучили 550 літрів горілки і коньяку, розлитих в тару різних об’ємів, в тому числі типу «bag-in-box» та 300 пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість фальсифікату – 120 тисяч гривень.
Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколів на жителів м. Нововолинська та м. Володимира-Волинського за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) ст. 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка).
Відповідальність за вказані правопорушення передбачає накладення штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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