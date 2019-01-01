На Волині фіскали вилучили 550 літрів незаконної горілки та коньяку

В рамках операції «Акциз-2019» на Волині фіскали викрили та вилучили незаконний алкоголь та цигарки.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, правоохоронці в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучили 550 літрів горілки і коньяку, розлитих в тару різних об’ємів, в тому числі типу «bag-in-box» та 300 пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість фальсифікату – 120 тисяч гривень.Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколів на жителів м. Нововолинська та м. Володимира-Волинського за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) ст. 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка).Відповідальність за вказані правопорушення передбачає накладення штрафу.