Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту

Володимира Зеленського, щоб той захистив їхнє право на свободу віросповідання.



Звернення настоятель разом із прихильниками УПЦ (МП) записали 16 червня і воно вийшло в етері передачі «Хронологія тижня» на телеканалі «NewsОne», пише



Нагадаємо, ще в лютому у селі Клепачів Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму



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Як Євгена Мураєва - вихідця з "Опозиційного блоку", який наразі є одним з лідерів партії "За життя".



Телеканал дуже часто критикували за проросійські погляди, а деякі радикальні праві організації навіть кілька разів намагались блокувати його роботу. Мураєв нерідко опинявся у центрі політичних скандалів через свої висловлювання щодо подій на Донбасі, Євромайдану та навіть Олега Сенцова, які частково корелюються з точкою зору російської влади.



«Ми, громада Свято-Іллінського храму села Клепачів Ківерцівського району, звертаємося до вас з проханням захистити наші законні права, тому що ми громадяни своєї країни. Ми православні християни, які відчули незаконні рішення і дії щодо нашої громади, нашого храму», - звертається до президента від імені прихожан настоятель храму протоієрей Володимир Тихонюк.



Він пояснив, що після «мирного переходу в ПЦУ», права і свободи вірян релігійної громади УПЦ не врахували, тож тепер вони змушені молитися у будинку.



«Ми просимо вас, а ми звернулися до суду і розглядаємо це все в правовому полі, посприяти тому, щоб всі судові рішення були справедливими, щоб враховували наші права та інтереси. Адже ми православні християни та громадяни своєї держави і хочемо миру, злагоди, любові», - зазначив священнослужитель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віряни УПЦ (МП) села Клепачів Ківерцівського району Волині звернулися до президента, щоб той захистив їхнє право на свободу віросповідання.Звернення настоятель разом із прихильниками УПЦ (МП) записали 16 червня і воно вийшло в етері передачі «Хронологія тижня» на телеканалі «NewsОne», пише Союз православних журналістів Нагадаємо, ще в лютому у селі Клепачів Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої церкви України Як інформувало BBC , телеканал NewsOne належав родині- вихідця з "Опозиційного блоку", який наразі є одним з лідерів партії "За життя".Телеканал дуже часто критикували за проросійські погляди, а деякі радикальні праві організації навіть кілька разів намагались блокувати його роботу. Мураєв нерідко опинявся у центрі політичних скандалів через свої висловлювання щодо подій на Донбасі, Євромайдану та навіть Олега Сенцова, які частково корелюються з точкою зору російської влади.«Ми, громада Свято-Іллінського храму села Клепачів Ківерцівського району, звертаємося до вас з проханням захистити наші законні права, тому що ми громадяни своєї країни. Ми православні християни, які відчули незаконні рішення і дії щодо нашої громади, нашого храму», - звертається до президента від імені прихожан настоятель храму протоієрейВін пояснив, що після «мирного переходу в ПЦУ», права і свободи вірян релігійної громади УПЦ не врахували, тож тепер вони змушені молитися у будинку.«Ми просимо вас, а ми звернулися до суду і розглядаємо це все в правовому полі, посприяти тому, щоб всі судові рішення були справедливими, щоб враховували наші права та інтереси. Адже ми православні християни та громадяни своєї держави і хочемо миру, злагоди, любові», - зазначив священнослужитель.

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