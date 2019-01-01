Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту
Сьогодні, 12:03
Віряни УПЦ (МП) села Клепачів Ківерцівського району Волині звернулися до президента Володимира Зеленського, щоб той захистив їхнє право на свободу віросповідання.
Звернення настоятель разом із прихильниками УПЦ (МП) записали 16 червня і воно вийшло в етері передачі «Хронологія тижня» на телеканалі «NewsОne», пише Союз православних журналістів.
Нагадаємо, ще в лютому у селі Клепачів Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої церкви України.
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Як інформувало BBC, телеканал NewsOne належав родині Євгена Мураєва - вихідця з "Опозиційного блоку", який наразі є одним з лідерів партії "За життя".
Телеканал дуже часто критикували за проросійські погляди, а деякі радикальні праві організації навіть кілька разів намагались блокувати його роботу. Мураєв нерідко опинявся у центрі політичних скандалів через свої висловлювання щодо подій на Донбасі, Євромайдану та навіть Олега Сенцова, які частково корелюються з точкою зору російської влади.
«Ми, громада Свято-Іллінського храму села Клепачів Ківерцівського району, звертаємося до вас з проханням захистити наші законні права, тому що ми громадяни своєї країни. Ми православні християни, які відчули незаконні рішення і дії щодо нашої громади, нашого храму», - звертається до президента від імені прихожан настоятель храму протоієрей Володимир Тихонюк.
Він пояснив, що після «мирного переходу в ПЦУ», права і свободи вірян релігійної громади УПЦ не врахували, тож тепер вони змушені молитися у будинку.
«Ми просимо вас, а ми звернулися до суду і розглядаємо це все в правовому полі, посприяти тому, щоб всі судові рішення були справедливими, щоб враховували наші права та інтереси. Адже ми православні християни та громадяни своєї держави і хочемо миру, злагоди, любові», - зазначив священнослужитель.
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Звернення настоятель разом із прихильниками УПЦ (МП) записали 16 червня і воно вийшло в етері передачі «Хронологія тижня» на телеканалі «NewsОne», пише Союз православних журналістів.
Нагадаємо, ще в лютому у селі Клепачів Ківерцівського району громада Свято-Іллінського храму проголосувала за перехід до Правосланої церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Брат загиблого на Майдані волинянина відслужив першу літургію у храмі, який зрікся Московського патріарху
Як інформувало BBC, телеканал NewsOne належав родині Євгена Мураєва - вихідця з "Опозиційного блоку", який наразі є одним з лідерів партії "За життя".
Телеканал дуже часто критикували за проросійські погляди, а деякі радикальні праві організації навіть кілька разів намагались блокувати його роботу. Мураєв нерідко опинявся у центрі політичних скандалів через свої висловлювання щодо подій на Донбасі, Євромайдану та навіть Олега Сенцова, які частково корелюються з точкою зору російської влади.
«Ми, громада Свято-Іллінського храму села Клепачів Ківерцівського району, звертаємося до вас з проханням захистити наші законні права, тому що ми громадяни своєї країни. Ми православні християни, які відчули незаконні рішення і дії щодо нашої громади, нашого храму», - звертається до президента від імені прихожан настоятель храму протоієрей Володимир Тихонюк.
Він пояснив, що після «мирного переходу в ПЦУ», права і свободи вірян релігійної громади УПЦ не врахували, тож тепер вони змушені молитися у будинку.
«Ми просимо вас, а ми звернулися до суду і розглядаємо це все в правовому полі, посприяти тому, щоб всі судові рішення були справедливими, щоб враховували наші права та інтереси. Адже ми православні християни та громадяни своєї держави і хочемо миру, злагоди, любові», - зазначив священнослужитель.
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Прихильники УПЦ (МП) на Волині через проросійський канал просять у Зеленського захисту
Сьогодні, 12:03