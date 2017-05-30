У Луцьку на Театральному майдані можна буде вибрати роботу на літо

У Луцьку на Театральному майдані відбудеться акція «Робота на літо», яку організовують фахівці Волинського обласного центру зайнятості.Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.Захід проходитиме у п’ятницю, 21 червня, на Театральному майдані з 11:00 до 15.00."Під час заходу ви матимете можливість ознайомитися з пропозиціями праці волинських роботодавців на літо, і не тільки, знайти роботу до душі. Для студентів робота влітку – це можливість розпочати свою кар’єру ще під час навчання", - йдеться у повідомлені.