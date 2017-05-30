У Луцьку на Театральному майдані можна буде вибрати роботу на літо
Сьогодні, 12:10
У Луцьку на Театральному майдані відбудеться акція «Робота на літо», яку організовують фахівці Волинського обласного центру зайнятості.
Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.
Захід проходитиме у п’ятницю, 21 червня, на Театральному майдані з 11:00 до 15.00.
"Під час заходу ви матимете можливість ознайомитися з пропозиціями праці волинських роботодавців на літо, і не тільки, знайти роботу до душі. Для студентів робота влітку – це можливість розпочати свою кар’єру ще під час навчання", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.
Захід проходитиме у п’ятницю, 21 червня, на Театральному майдані з 11:00 до 15.00.
"Під час заходу ви матимете можливість ознайомитися з пропозиціями праці волинських роботодавців на літо, і не тільки, знайти роботу до душі. Для студентів робота влітку – це можливість розпочати свою кар’єру ще під час навчання", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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