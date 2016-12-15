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ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в нардепи від округу на Волині

ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в нардепи від округу на Волині
У виборчому окрузі № 19 у Волинській області зареєстрували ще одного кандидата у народні депутати України. Ним став Василь Володимирович Згоранець (самовисування).

Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 18 червня 2019 року.

Довідка: Згоранець Василь Володимирович– народився 23 березня 1971 року в селі Черемошна Воля Любомльського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зоря Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Нагадаємо, що у виборчому округзі № 19 у Волинській області зареєстрували кандидатами у народні депутати України ще двох людей. Ними стали чинний народний депутат України Ігор Гузь (самовисування), підприємець Микола Юнак (самовисування).

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Теги: кандитат, нардеп, округ, Волинь
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