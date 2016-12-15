ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в нардепи від округу на Волині

Василь Володимирович Згоранець (самовисування).



Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 18 червня 2019 року.



Довідка: Згоранець Василь Володимирович– народився 23 березня 1971 року в селі Черемошна Воля Любомльського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зоря Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.



Нагадаємо, що у виборчому округзі № 19 у Волинській області Ігор Гузь (самовисування), підприємець Микола Юнак (самовисування).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У виборчому окрузі № 19 у Волинській області зареєстрували ще одного кандидата у народні депутати України. Ним став(самовисування).Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія 18 червня 2019 року.Згоранець Василь Володимирович– народився 23 березня 1971 року в селі Черемошна Воля Любомльського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зоря Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Нагадаємо, що у виборчому округзі № 19 у Волинській області зареєстрували кандидатами у народні депутати України ще двох людей . Ними стали чинний народний депутат України(самовисування), підприємець(самовисування).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію