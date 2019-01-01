Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню





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Обіцяють, що цікавий дизайн та невимушена атмосфера подарують лише позитивні емоції. Зараз працює літня тераса.



Гостям пропонують різні смаколики: ягідні штруделі, пишні французькі круасани з начинкою до смаку, освіжаючі напої для дітей та дорослих, найкраще морозиво в асортименті, поживні та корисні сніданки, а також кавові напої, які зроблять день особливим.







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