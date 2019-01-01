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Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню

Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
У Рожищі гостей запрошують відвідати нову кав'ярню «FOX hole».Заклад нещодавно відкрили на першому поверсі приміщення «Теплоцентру».

Про це інформує Район.Рожище

Обіцяють, що цікавий дизайн та невимушена атмосфера подарують лише позитивні емоції. Зараз працює літня тераса.

Гостям пропонують різні смаколики: ягідні штруделі, пишні французькі круасани з начинкою до смаку, освіжаючі напої для дітей та дорослих, найкраще морозиво в асортименті, поживні та корисні сніданки, а також кавові напої, які зроблять день особливим.

Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню
Ягідні штруделі, французькі круасани: у місті на Волині відкрили нову кав'ярню


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Теги: Волинь, нова кав'ярня, Fox Hole, Рожище
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