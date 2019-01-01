Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині

Порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, керування в нетверезому стані, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху – це найбільш поширені причини аварій, які трапились протягом січня-травня 2019 року на дорогах області.Загалом, кількість ДТП за цей період сягає 1 078, – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.262 ДТП були з потерпілими, в яких 42 людини загинули (з них 6 – діти). У більшості випадків потерпілі помирали відразу на місці аварії, таких – 74%.Зростання кількості аварій фіксується в таких районах: Луцький, Іваничівський, Любешівський, Старовижівський, Рожищенський, міста Нововолинськ та Луцьк.Найпоширенішими видами автопригод залишаються зіткнення, наїзд на пішохода, наїзд на перешкоду, перекидання, наїзд на велосипедиста.Окремо наголошують на випадки дорожньо-транспортних пригод за участі нетверезих водіїв.За період січня-травня на території Волинській області зареєстровано 53 ДТП через перебування водіїв у стані алкогольного сп'яніння. При цьому, 14 таких ДТП – з постраждалими, в яких 3 особи загинуло та 119 травмовано.103 ДТП з постраждалими сталося за участю пішоходів, що становить 39% від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 262), в яких загинуло 19 осіб (загальна кількість – 42 загиблих) та 93 травмовано (загальна кількість 325 травмованих).