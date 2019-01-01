Чоловік поцупив із луцького магазину шуруповерт та музичну колонку

У Луцьку впіймали чоловіка, що скоїв крадіжку в одному з магазинів.Про це інформує ГУНП Волині.18 червня співробітники поліції затримали 25-річного лучанина, котрий напередодні здійснив крадіжку із магазину електроінструментів. Чоловік, зокрема, викрав гроші, акумуляторний дриль-шуруповерт та музичну колонку. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 5 тисяч гривень.Зловмисника, котрого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власнику.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.