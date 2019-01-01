Лучан штрафують за будівельне сміття





Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради щодня виявляють такі факти та видають приписи відповідальним особам терміном для усунення порушень.



За невиконання вимог приписів порушники отримують протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. За порушення даної статті передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали штрафують місцевих мешканців, які роблять так званий "склад" будматеріалів біля під'їздів будинків.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради щодня виявляють такі факти та видають приписи відповідальним особам терміном для усунення порушень.За невиконання вимог приписів порушники отримують протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. За порушення даної статті передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

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