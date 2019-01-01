Моторошна автотроща на Волині: загинув поляк, багато постраждалих. ФОТО

Сьогодні вранці на автодорозі сполученням «Київ–Ковель–Ягодин», поблизу села Уховецьк Ковельського району автомобіль Fiat Ducato зіткнувся із легковиком Citroen C4. У ДТП одна людина загинула, семеро постраждали.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожнього-транспортна пригода сталася близько восьмої години. На місці події працює слідчо-оеративна група поліції, з’ясовуються обставини трагедії.Попередньо поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля «Fiat Ducato» перебував 45-річний житель Маневицього району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Citroen C4, під керуванням 67-річного громадянина Республіки Польща. Іноземець загинув на місці ДТП, тілесні ушкодження отримала також і 68-річна пасажирка цього транспортного засобу, теж громадянка Республіки Польща.Постраждали шестеро пасажирів автомобіля Fiat Ducato, серед яких троє дітей віком 16, 14 та 6 років. Усі вони жителі Маневицького району.На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Правоохорнці з’ясовують усі обставини трагедії.Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розсілудвань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.