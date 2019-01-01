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Моторошна автотроща на Волині: загинув поляк, багато постраждалих. ФОТО

Моторошна автотроща на Волині: загинув поляк, багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні вранці на автодорозі сполученням «Київ–Ковель–Ягодин», поблизу села Уховецьк Ковельського району автомобіль Fiat Ducato зіткнувся із легковиком Citroen C4. У ДТП одна людина загинула, семеро постраждали.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожнього-транспортна пригода сталася близько восьмої години. На місці події працює слідчо-оеративна група поліції, з’ясовуються обставини трагедії.

Попередньо поліцейські з'ясували, що за кермом автомобіля «Fiat Ducato» перебував 45-річний житель Маневицього району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Citroen C4, під керуванням 67-річного громадянина Республіки Польща. Іноземець загинув на місці ДТП, тілесні ушкодження отримала також і 68-річна пасажирка цього транспортного засобу, теж громадянка Республіки Польща.

Постраждали шестеро пасажирів автомобіля Fiat Ducato, серед яких троє дітей віком 16, 14 та 6 років. Усі вони жителі Маневицького району.

На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Правоохорнці з’ясовують усі обставини трагедії.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розсілудвань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Моторошна автотроща на Волині: загинув поляк, багато постраждалих. ФОТО
Моторошна автотроща на Волині: загинув поляк, багато постраждалих. ФОТО




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Теги: аварфя, загибель, Волинь, ДТП
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