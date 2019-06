Волинська модель «плюс-сайз» знялась у фотосесії для конкурсу краси

Волинянка, колишня учасниця популярного телешоу «Модель XL», знялась у фотосесії.Фотографіями у купальнику та яскравому бузковому кардигані дівчина поділилася на своїй Facebook-сторінці, – пише Таблоїд Волині «Ти мій будень, я твій вихідний», – підписала модель серію світлин.Фотосесію здійснили в рамках конкурсу краси «Miss Top Of the World Plus Size Ukraine», що відбудеться 7 вересня у Києві.