Волинська модель «плюс-сайз» знялась у фотосесії для конкурсу краси
Сьогодні, 13:26
Волинянка Ірина Демчук, колишня учасниця популярного телешоу «Модель XL», знялась у фотосесії.
Фотографіями у купальнику та яскравому бузковому кардигані дівчина поділилася на своїй Facebook-сторінці, – пише Таблоїд Волині.
«Ти мій будень, я твій вихідний», – підписала модель серію світлин.
Фотосесію здійснили в рамках конкурсу краси «Miss Top Of the World Plus Size Ukraine», що відбудеться 7 вересня у Києві.
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Фотографіями у купальнику та яскравому бузковому кардигані дівчина поділилася на своїй Facebook-сторінці, – пише Таблоїд Волині.
«Ти мій будень, я твій вихідний», – підписала модель серію світлин.
Фотосесію здійснили в рамках конкурсу краси «Miss Top Of the World Plus Size Ukraine», що відбудеться 7 вересня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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