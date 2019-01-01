У Києві загинув нардеп Тимчук
Сьогодні, 13:52
Народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція «Народного фронту») загинув у Києві 19 червня.
Про це повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна», інформацію підтвердив і колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко, – передає Радіо Свобода.
«Годину тому у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Вічна пам’ять щирій і світлій людині. Нам всім тебе буде дуже бракувати», – написав Геращенко в мережі Twitter.
Таку ж версію подій подає із посиланням на власні джерела й інформагенція «Інтерфакс-Україна».
Довідково:
Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.
У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.
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Про це повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна», інформацію підтвердив і колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко, – передає Радіо Свобода.
«Годину тому у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Вічна пам’ять щирій і світлій людині. Нам всім тебе буде дуже бракувати», – написав Геращенко в мережі Twitter.
Таку ж версію подій подає із посиланням на власні джерела й інформагенція «Інтерфакс-Україна».
Довідково:
Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.
У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.
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