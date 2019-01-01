З дитмайданчика – у наркодиспансер: у Луцьку затримали двох ймовірних наркоманів

У Луцьку на дитмайданчику затримали молодиків з невідомою речовиною.Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.Повідомлення про підозрілих осіб, які перебувають на дитмайданчику по вулиці Конякіна, у Луцьку, надійшло на службу 102 сьогодні, 19 червня, близько 11 години.Інспектори негайно прибули за адресою: в одного з чоловіків виявили шприц та невідому речовину білого кольору, схожу на наркотичну.Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, провела слідчі дії та вилучила речовину для експертизи.Патрульні доставили чоловіків в наркодиспансер, а згодом у міськвідділ, де передали слідчому.Затриманим 31 та 30 років відповідно.