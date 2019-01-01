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З дитмайданчика – у наркодиспансер: у Луцьку затримали двох ймовірних наркоманів

З дитмайданчика – у наркодиспансер: у Луцьку затримали двох ймовірних наркоманів
У Луцьку на дитмайданчику затримали молодиків з невідомою речовиною.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Повідомлення про підозрілих осіб, які перебувають на дитмайданчику по вулиці Конякіна, у Луцьку, надійшло на службу 102 сьогодні, 19 червня, близько 11 години.

Інспектори негайно прибули за адресою: в одного з чоловіків виявили шприц та невідому речовину білого кольору, схожу на наркотичну.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, провела слідчі дії та вилучила речовину для експертизи.

Патрульні доставили чоловіків в наркодиспансер, а згодом у міськвідділ, де передали слідчому.

Затриманим 31 та 30 років відповідно.

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Теги: наркотики, Луцьк
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