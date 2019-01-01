На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:29
У Ковелі розпочали акцію «Відповідальний пішохід» і розмалювали доріжки поблизу переходів «нагадайками».
Сьогодні, 19 червня, працівники патрульної поліції Волині на вулицях міста Ковель за допомогою трафаретів намалювали спеціальні нагадування на пішохідних переходах,– повідомляє «Ковель Онлайн».
Білі позначки закликають пішоходів бути уважними і пам'ятати, що перед тим, як переходити дорогу, потрібно знімати навушники, відволікатися від телефону, дивитися вліво та вправо або ж взяти дитину за руку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Зніми навушники», «Візьми дитину за руку»: у Луцьку перед переходами розмістили «нагадайки» для пішоходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 19 червня, працівники патрульної поліції Волині на вулицях міста Ковель за допомогою трафаретів намалювали спеціальні нагадування на пішохідних переходах,– повідомляє «Ковель Онлайн».
Білі позначки закликають пішоходів бути уважними і пам'ятати, що перед тим, як переходити дорогу, потрібно знімати навушники, відволікатися від телефону, дивитися вліво та вправо або ж взяти дитину за руку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Зніми навушники», «Візьми дитину за руку»: у Луцьку перед переходами розмістили «нагадайки» для пішоходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
Сьогодні, 20:43
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:29
«Конституційний Суд навряд чи дасть однозначну відповідь», – Шкітер про парламентські вибори
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 червня
Сьогодні, 20:05