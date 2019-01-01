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На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО

На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У Ковелі розпочали акцію «Відповідальний пішохід» і розмалювали доріжки поблизу переходів «нагадайками».

Сьогодні, 19 червня, працівники патрульної поліції Волині на вулицях міста Ковель за допомогою трафаретів намалювали спеціальні нагадування на пішохідних переходах,– повідомляє «Ковель Онлайн».

Білі позначки закликають пішоходів бути уважними і пам'ятати, що перед тим, як переходити дорогу, потрібно знімати навушники, відволікатися від телефону, дивитися вліво та вправо або ж взяти дитину за руку.

На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО


ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Зніми навушники», «Візьми дитину за руку»: у Луцьку перед переходами розмістили «нагадайки» для пішоходів.

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Теги: Ковель, поліція, відповідальний пішохід, нагадайки
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