вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацькому районі серед лісу – мінізоопарк. ВІДЕО

У Шацькому районі серед лісу – мінізоопарк. ВІДЕО
Качки, барани, коні, риба, бджоли, – чого тільки немає у Піщанському лісництві Шацького учбово-дослідного лісового господарства.

Останніми тут почали розводити фазанів, - пише 12 канал.

Нині вже утримують чотири самки і одного самця. Усіма тваринами опікується єгер Микола Пех. Чоловік каже, ця робота приносить йому задоволення.

Старожилами у лісництві є кабани. Всього їх чотирнадцять. Єгер каже, що час від часу сюди завозять самців з інших лісництв, аби змінювати кров. Це корисно для селекції кабанів.

Микола Пех ділиться, що ще кілька років тому інфраструктура лісництва була зовсім іншою. Зараз на території облаштували вольєри для всіх тварин, закупили нові для фазанів. Часто, особливо в літню пору, організовують екскурсії для школярів. Розповідають, що найбільше діти люблять годувати коней.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, Піща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув 24-річний боєць
Сьогодні, 14:41
Виборчий процес заморожується, – нардеп Ігор Лапін
Сьогодні, 14:41
У Шацькому районі серед лісу – мінізоопарк. ВІДЕО
Сьогодні, 14:21
Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО
Сьогодні, 14:16
З дитмайданчика – у наркодиспансер: у Луцьку затримали двох ймовірних наркоманів
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Унікальна пам’ятка архітектури на Волині – занедбана і майже забута. ВІДЕО Унікальна пам’ятка архітектури на Волині – занедбана і майже забута. ВІДЕО
14 червень, 23:28
Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО
13 червень, 09:04
У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО У Луцькому зоопарку виходжують сича та совенят. ВІДЕО
07 червень, 03:17
У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат
03 червень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині багатодітним сім'ям виплачують допомогу: скільки дають на кожну дитину
Сьогодні, 15:28
 0
Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Сьогодні, 15:27
 0
Луцькрада не забороняла виступати «Океану Ельзи» на Театральному майдані
Сьогодні, 15:15
 0
Луцький суд закрив справу контррозвідника СБУ, якого спіймали на хабарі
Сьогодні, 15:13
 0
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿