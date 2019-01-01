У Шацькому районі серед лісу – мінізоопарк. ВІДЕО





Останніми тут почали розводити фазанів, - пише



Нині вже утримують чотири самки і одного самця. Усіма тваринами опікується єгер Микола Пех. Чоловік каже, ця робота приносить йому задоволення.



Старожилами у лісництві є кабани. Всього їх чотирнадцять. Єгер каже, що час від часу сюди завозять самців з інших лісництв, аби змінювати кров. Це корисно для селекції кабанів.



Микола Пех ділиться, що ще кілька років тому інфраструктура лісництва була зовсім іншою. Зараз на території облаштували вольєри для всіх тварин, закупили нові для фазанів. Часто, особливо в літню пору, організовують екскурсії для школярів. Розповідають, що найбільше діти люблять годувати коней.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Качки, барани, коні, риба, бджоли, – чого тільки немає у Піщанському лісництві Шацького учбово-дослідного лісового господарства.Останніми тут почали розводити фазанів, - пише 12 канал Нині вже утримують чотири самки і одного самця. Усіма тваринами опікується єгер. Чоловік каже, ця робота приносить йому задоволення.Старожилами у лісництві є кабани. Всього їх чотирнадцять. Єгер каже, що час від часу сюди завозять самців з інших лісництв, аби змінювати кров. Це корисно для селекції кабанів.Микола Пех ділиться, що ще кілька років тому інфраструктура лісництва була зовсім іншою. Зараз на території облаштували вольєри для всіх тварин, закупили нові для фазанів. Часто, особливо в літню пору, організовують екскурсії для школярів. Розповідають, що найбільше діти люблять годувати коней.

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