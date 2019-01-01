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Громада волинського села одноголосно приєдналась до ПЦУ

Громада волинського села одноголосно приєдналась до ПЦУ
Громада села Ясенівка Рожищенського району прийняла рішення приєднатись до Православної церкви України.

Про це Район.Рожище розповіли мешканці села.

На Благовіщення у населеному пункті влаштували публічне обговорення щодо переходу місцевого храму від УПЦ (МП) до ПЦУ. Згодом ініціативна група збирала підписи мешканців за перехід до нової церкви.

2 червня у селі влаштували збори громади. За перехід до ПЦУ висловились 107 жителів Ясенівки. Рішення – одноголосне.

На Трійцю, 16 червня, у храмі на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось перше Богослужіння у складі ПЦУ.

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Теги: церква, ПЦУ
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