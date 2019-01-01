Громада волинського села одноголосно приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 16:15
Громада села Ясенівка Рожищенського району прийняла рішення приєднатись до Православної церкви України.
Про це Район.Рожище розповіли мешканці села.
На Благовіщення у населеному пункті влаштували публічне обговорення щодо переходу місцевого храму від УПЦ (МП) до ПЦУ. Згодом ініціативна група збирала підписи мешканців за перехід до нової церкви.
2 червня у селі влаштували збори громади. За перехід до ПЦУ висловились 107 жителів Ясенівки. Рішення – одноголосне.
На Трійцю, 16 червня, у храмі на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось перше Богослужіння у складі ПЦУ.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Про це Район.Рожище розповіли мешканці села.
На Благовіщення у населеному пункті влаштували публічне обговорення щодо переходу місцевого храму від УПЦ (МП) до ПЦУ. Згодом ініціативна група збирала підписи мешканців за перехід до нової церкви.
2 червня у селі влаштували збори громади. За перехід до ПЦУ висловились 107 жителів Ясенівки. Рішення – одноголосне.
На Трійцю, 16 червня, у храмі на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось перше Богослужіння у складі ПЦУ.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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