Громада волинського села одноголосно приєдналась до ПЦУ





Про це



На Благовіщення у населеному пункті влаштували публічне обговорення щодо переходу місцевого храму від УПЦ (МП) до ПЦУ. Згодом ініціативна група збирала підписи мешканців за перехід до нової церкви.



2 червня у селі влаштували збори громади. За перехід до ПЦУ висловились 107 жителів Ясенівки. Рішення – одноголосне.



На Трійцю, 16 червня, у храмі на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось перше Богослужіння у складі ПЦУ.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Ясенівка Рожищенського району прийняла рішення приєднатись до Православної церкви України.Про це Район.Рожище розповіли мешканці села.На Благовіщення у населеному пункті влаштували публічне обговорення щодо переходу місцевого храму від УПЦ (МП) до ПЦУ. Згодом ініціативна група збирала підписи мешканців за перехід до нової церкви.2 червня у селі влаштували збори громади. За перехід до ПЦУ висловились 107 жителів Ясенівки. Рішення – одноголосне.На Трійцю, 16 червня, у храмі на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця» відбулось перше Богослужіння у складі ПЦУ.

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