На Донбасі загинув 24-річний боєць
Сьогодні, 14:41
Сили ООС зазнали нової бойової втрати. 19 червня внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час ворожого обстрілу, загинув навідник відділення морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook.
"З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович", — зазначено в повідомленні.
Загинув Олександр Ляшок під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді стверджують: загиблий воїн попри молодий вік був справжнім морпіхом.
"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне", — йдеться в офіційному сповіщенні про загибель бійця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook.
"З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович", — зазначено в повідомленні.
Загинув Олександр Ляшок під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді стверджують: загиблий воїн попри молодий вік був справжнім морпіхом.
"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне", — йдеться в офіційному сповіщенні про загибель бійця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Сьогодні, 15:04
У червні волиняни сплатять за газ менше, ніж у травні
Сьогодні, 14:50
Виборчий процес заморожується, – нардеп Ігор Лапін
Сьогодні, 14:41
На Донбасі загинув 24-річний боєць
Сьогодні, 14:41
У Шацькому районі серед лісу – мінізоопарк. ВІДЕО
Сьогодні, 14:21