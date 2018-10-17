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На Донбасі загинув 24-річний боєць

На Донбасі загинув 24-річний боєць
Сили ООС зазнали нової бойової втрати. 19 червня внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час ворожого обстрілу, загинув навідник відділення морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook.

"З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович", — зазначено в повідомленні.

Загинув Олександр Ляшок під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді стверджують: загиблий воїн попри молодий вік був справжнім морпіхом.

"Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки... Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне", — йдеться в офіційному сповіщенні про загибель бійця.


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Теги: боєць, Донбас
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