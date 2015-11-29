У червні волиняни сплатять за газ менше, ніж у травні
Сьогодні, 14:50
У червні ціна газу для населення буде знижена на 6,4–6,8% у порівнянні з травневою.
Зменшення вартості газу згідно з постановою уряду відбудеться в усіх областях України, – повідомили у прес-службі «Волиньгазу».
На Волині у червні ціна газу для населення буде знижена на 6,4% - з 1 червня по 30 червня 2019 становить 7 876,12 грн за 1000 куб.м.
Ціни на газ для різних категорій споживачів газу на Волині можна переглянути за посиланням.
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Зменшення вартості газу згідно з постановою уряду відбудеться в усіх областях України, – повідомили у прес-службі «Волиньгазу».
На Волині у червні ціна газу для населення буде знижена на 6,4% - з 1 червня по 30 червня 2019 становить 7 876,12 грн за 1000 куб.м.
Ціни на газ для різних категорій споживачів газу на Волині можна переглянути за посиланням.
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