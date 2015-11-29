У червні волиняни сплатять за газ менше, ніж у травні





Зменшення вартості газу згідно з постановою уряду відбудеться в усіх областях України, – повідомили у



На Волині у червні ціна газу для населення буде знижена на 6,4% - з 1 червня по 30 червня 2019 становить 7 876,12 грн за 1000 куб.м.



Ціни на газ для різних категорій споживачів газу на Волині можна переглянути за посиланням.

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