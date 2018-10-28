Розрахунок металобрухтом, читання у авто, а книги в холодильниках: під Луцьком відкриють незвичну бібліотеку





Про це у фейсбуці розповіла Галина Волянюк, – Пише



«Ми з Оксаною Глушко взяли участь у конкурсі соц.проектів від ГО «Активні громадяни» спільно з Британською Радою. Виграли та отримали фінансування на 7000 гривень з наступною ідеєю:

облаштувати відпочинкову зону біля клубу «Хата-читальня». Мета проекту: створити бібліотеку під відкритим небом, популяризувати культуру читання серед жителів громади різного віку.



Для цього ми відшукали неробочі холодильники. Валерій Іванов подарував нам їх аж 6 штук, Володимир Нагурний безкоштовно їх привіз і ми їх помили і встановили. Далі долучиться волонтер художник з дітками і ми їх розфарбуємо цікавими малюнками. В них і будуть зберігатися книги. Книги діти/дорослі вже дарують і приносять в клуб», розповіла активістка.



Жінка розповіла, що отримані гроші уже використали: 6 000 гривень – на банер на всю стіну клуба у вигляді 3D розрізної хати і 993 гривень – на фарбу.



«Нам також потрібна неробоча автівка. Для чого? За ідеєю вона слугуватиме креативним МІСЦЕМ ДЛЯ ЧИТАННЯ. Ми довго шукали, але нічого не знаходили. Думали вже, що і не знайдемо. Аж раптом з Олею Матящук сьогодні на металобазі нарешті знайшли тачку! Це буде крута ретро-атракція/романтичне місце для читання книг та зустрічей. Ми її почистимо, зашкуримо і також гарно розфарбуємо балончиками. Микола Чернов безкоштовно допоможе її забрати евакуатором. Але!.. Її потрібно ОПЛАТИТИ… Для цього ми просимо небайдужих людей долучитися. В п'ятницю до нас уже приїздять гості з Києва для реалізації цього проекту. То ж часу обмаль», – зазначила жінка.



21-22 червня відбудеться презентація проекту, до цього часу необхідно оплатити вартість автомобіля – 5 000 гривень.



«Можна розрахуватись металобрухтом. Так,так, може це трохи смішно звучить, але металобрухтом МОЖНА», – додала активістка.



Кошти просять приносити в магазин села Сирники, а металобрухт – у клуб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сирники Луцького району ініціативні мешканці облаштовують бібліотеку під відкритим небом. Замість книжкових полиць будуть холодильники, а читальні місця хочуть облаштувати в старому автомобілі.Про це у фейсбуці розповіла, – Пише «Перший» «Ми звзяли участь у конкурсі соц.проектів від ГО «Активні громадяни» спільно з Британською Радою. Виграли та отримали фінансування на 7000 гривень з наступною ідеєю:облаштувати відпочинкову зону біля клубу «Хата-читальня». Мета проекту: створити бібліотеку під відкритим небом, популяризувати культуру читання серед жителів громади різного віку.Для цього ми відшукали неробочі холодильники.подарував нам їх аж 6 штук,безкоштовно їх привіз і ми їх помили і встановили. Далі долучиться волонтер художник з дітками і ми їх розфарбуємо цікавими малюнками. В них і будуть зберігатися книги. Книги діти/дорослі вже дарують і приносять в клуб», розповіла активістка.Жінка розповіла, що отримані гроші уже використали: 6 000 гривень – на банер на всю стіну клуба у вигляді 3D розрізної хати і 993 гривень – на фарбу.«Нам також потрібна неробоча автівка. Для чого? За ідеєю вона слугуватиме креативним МІСЦЕМ ДЛЯ ЧИТАННЯ. Ми довго шукали, але нічого не знаходили. Думали вже, що і не знайдемо. Аж раптом зсьогодні на металобазі нарешті знайшли тачку! Це буде крута ретро-атракція/романтичне місце для читання книг та зустрічей. Ми її почистимо, зашкуримо і також гарно розфарбуємо балончиками.безкоштовно допоможе її забрати евакуатором. Але!.. Її потрібно ОПЛАТИТИ… Для цього ми просимо небайдужих людей долучитися. В п'ятницю до нас уже приїздять гості з Києва для реалізації цього проекту. То ж часу обмаль», – зазначила жінка.21-22 червня відбудеться презентація проекту, до цього часу необхідно оплатити вартість автомобіля – 5 000 гривень.«Можна розрахуватись металобрухтом. Так,так, може це трохи смішно звучить, але металобрухтом МОЖНА», – додала активістка.Кошти просять приносити в магазин села Сирники, а металобрухт – у клуб.

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