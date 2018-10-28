Розрахунок металобрухтом, читання у авто, а книги в холодильниках: під Луцьком відкриють незвичну бібліотеку
Сьогодні, 17:00
У селі Сирники Луцького району ініціативні мешканці облаштовують бібліотеку під відкритим небом. Замість книжкових полиць будуть холодильники, а читальні місця хочуть облаштувати в старому автомобілі.
Про це у фейсбуці розповіла Галина Волянюк, – Пише «Перший».
«Ми з Оксаною Глушко взяли участь у конкурсі соц.проектів від ГО «Активні громадяни» спільно з Британською Радою. Виграли та отримали фінансування на 7000 гривень з наступною ідеєю:
облаштувати відпочинкову зону біля клубу «Хата-читальня». Мета проекту: створити бібліотеку під відкритим небом, популяризувати культуру читання серед жителів громади різного віку.
Для цього ми відшукали неробочі холодильники. Валерій Іванов подарував нам їх аж 6 штук, Володимир Нагурний безкоштовно їх привіз і ми їх помили і встановили. Далі долучиться волонтер художник з дітками і ми їх розфарбуємо цікавими малюнками. В них і будуть зберігатися книги. Книги діти/дорослі вже дарують і приносять в клуб», розповіла активістка.
Жінка розповіла, що отримані гроші уже використали: 6 000 гривень – на банер на всю стіну клуба у вигляді 3D розрізної хати і 993 гривень – на фарбу.
«Нам також потрібна неробоча автівка. Для чого? За ідеєю вона слугуватиме креативним МІСЦЕМ ДЛЯ ЧИТАННЯ. Ми довго шукали, але нічого не знаходили. Думали вже, що і не знайдемо. Аж раптом з Олею Матящук сьогодні на металобазі нарешті знайшли тачку! Це буде крута ретро-атракція/романтичне місце для читання книг та зустрічей. Ми її почистимо, зашкуримо і також гарно розфарбуємо балончиками. Микола Чернов безкоштовно допоможе її забрати евакуатором. Але!.. Її потрібно ОПЛАТИТИ… Для цього ми просимо небайдужих людей долучитися. В п'ятницю до нас уже приїздять гості з Києва для реалізації цього проекту. То ж часу обмаль», – зазначила жінка.
21-22 червня відбудеться презентація проекту, до цього часу необхідно оплатити вартість автомобіля – 5 000 гривень.
«Можна розрахуватись металобрухтом. Так,так, може це трохи смішно звучить, але металобрухтом МОЖНА», – додала активістка.
Кошти просять приносити в магазин села Сирники, а металобрухт – у клуб.
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Про це у фейсбуці розповіла Галина Волянюк, – Пише «Перший».
«Ми з Оксаною Глушко взяли участь у конкурсі соц.проектів від ГО «Активні громадяни» спільно з Британською Радою. Виграли та отримали фінансування на 7000 гривень з наступною ідеєю:
облаштувати відпочинкову зону біля клубу «Хата-читальня». Мета проекту: створити бібліотеку під відкритим небом, популяризувати культуру читання серед жителів громади різного віку.
Для цього ми відшукали неробочі холодильники. Валерій Іванов подарував нам їх аж 6 штук, Володимир Нагурний безкоштовно їх привіз і ми їх помили і встановили. Далі долучиться волонтер художник з дітками і ми їх розфарбуємо цікавими малюнками. В них і будуть зберігатися книги. Книги діти/дорослі вже дарують і приносять в клуб», розповіла активістка.
Жінка розповіла, що отримані гроші уже використали: 6 000 гривень – на банер на всю стіну клуба у вигляді 3D розрізної хати і 993 гривень – на фарбу.
«Нам також потрібна неробоча автівка. Для чого? За ідеєю вона слугуватиме креативним МІСЦЕМ ДЛЯ ЧИТАННЯ. Ми довго шукали, але нічого не знаходили. Думали вже, що і не знайдемо. Аж раптом з Олею Матящук сьогодні на металобазі нарешті знайшли тачку! Це буде крута ретро-атракція/романтичне місце для читання книг та зустрічей. Ми її почистимо, зашкуримо і також гарно розфарбуємо балончиками. Микола Чернов безкоштовно допоможе її забрати евакуатором. Але!.. Її потрібно ОПЛАТИТИ… Для цього ми просимо небайдужих людей долучитися. В п'ятницю до нас уже приїздять гості з Києва для реалізації цього проекту. То ж часу обмаль», – зазначила жінка.
21-22 червня відбудеться презентація проекту, до цього часу необхідно оплатити вартість автомобіля – 5 000 гривень.
«Можна розрахуватись металобрухтом. Так,так, може це трохи смішно звучить, але металобрухтом МОЖНА», – додала активістка.
Кошти просять приносити в магазин села Сирники, а металобрухт – у клуб.
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