Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів

Розповіли, як волинянам вберегтися від харчових отруєнь.Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.Передусім мешканцям краю радять не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Фахівці просять не купувати продукти харчування в невстановлених місцях торгівлі, у випадкових осіб та сумнівної якості.Зберігати продукти харчування потрібно тільки у спосіб, зазначений на упаковці, та у встановлений термін. Не можна вживати продукти, які не пройшли достатню термічну обробку та з вичерпним терміном зберігання;Такі продукти як холодець, паштет, голубці, млинці, пиріжки з м’ясом та сиром, котлети, м’ясо птиці, салати різних видів, кремові кондитерські вироби рекомендують не зберігати протягом тривалого часу та споживати відразу після приготування. Користуватися потрібно водою тільки з перевірених джерел як для пиття, так і для приготування їжі, миття посуду.Необхідно також дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед приготуванням та вживанням страв, а при перших ознаках захворювання (пронос, блювота) треба негайно звертатися за медичною допомогою.