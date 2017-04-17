Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Сьогодні, 15:27
Розповіли, як волинянам вберегтися від харчових отруєнь.
Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.
Передусім мешканцям краю радять не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Фахівці просять не купувати продукти харчування в невстановлених місцях торгівлі, у випадкових осіб та сумнівної якості.
Зберігати продукти харчування потрібно тільки у спосіб, зазначений на упаковці, та у встановлений термін. Не можна вживати продукти, які не пройшли достатню термічну обробку та з вичерпним терміном зберігання;
Такі продукти як холодець, паштет, голубці, млинці, пиріжки з м’ясом та сиром, котлети, м’ясо птиці, салати різних видів, кремові кондитерські вироби рекомендують не зберігати протягом тривалого часу та споживати відразу після приготування. Користуватися потрібно водою тільки з перевірених джерел як для пиття, так і для приготування їжі, миття посуду.
Необхідно також дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед приготуванням та вживанням страв, а при перших ознаках захворювання (пронос, блювота) треба негайно звертатися за медичною допомогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.
Передусім мешканцям краю радять не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Фахівці просять не купувати продукти харчування в невстановлених місцях торгівлі, у випадкових осіб та сумнівної якості.
Зберігати продукти харчування потрібно тільки у спосіб, зазначений на упаковці, та у встановлений термін. Не можна вживати продукти, які не пройшли достатню термічну обробку та з вичерпним терміном зберігання;
Такі продукти як холодець, паштет, голубці, млинці, пиріжки з м’ясом та сиром, котлети, м’ясо птиці, салати різних видів, кремові кондитерські вироби рекомендують не зберігати протягом тривалого часу та споживати відразу після приготування. Користуватися потрібно водою тільки з перевірених джерел як для пиття, так і для приготування їжі, миття посуду.
Необхідно також дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед приготуванням та вживанням страв, а при перших ознаках захворювання (пронос, блювота) треба негайно звертатися за медичною допомогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Сьогодні, 15:27
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Сьогодні, 15:04
У червні волиняни сплатять за газ менше, ніж у травні
Сьогодні, 14:50