вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів

Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Розповіли, як волинянам вберегтися від харчових отруєнь.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

Передусім мешканцям краю радять не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Фахівці просять не купувати продукти харчування в невстановлених місцях торгівлі, у випадкових осіб та сумнівної якості.

Зберігати продукти харчування потрібно тільки у спосіб, зазначений на упаковці, та у встановлений термін. Не можна вживати продукти, які не пройшли достатню термічну обробку та з вичерпним терміном зберігання;

Такі продукти як холодець, паштет, голубці, млинці, пиріжки з м’ясом та сиром, котлети, м’ясо птиці, салати різних видів, кремові кондитерські вироби рекомендують не зберігати протягом тривалого часу та споживати відразу після приготування. Користуватися потрібно водою тільки з перевірених джерел як для пиття, так і для приготування їжі, миття посуду.

Необхідно також дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед приготуванням та вживанням страв, а при перших ознаках захворювання (пронос, блювота) треба негайно звертатися за медичною допомогою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: здоров'я, харчування, поради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині багатодітним сім'ям виплачують допомогу: скільки дають на кожну дитину
Сьогодні, 15:28
Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Сьогодні, 15:27
Луцькрада не забороняла виступати «Океану Ельзи» на Театральному майдані
Сьогодні, 15:15
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Сьогодні, 15:04
У червні волиняни сплатять за газ менше, ніж у травні
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я провести затяжні вихідні Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я провести затяжні вихідні
29 квітень, 17:11
Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині
27 квітень, 17:45
Як правильно їсти, щоб отримувати від їжі максимальну користь Як правильно їсти, щоб отримувати від їжі максимальну користь
17 квітень, 2017, 22:32
Лікарі розповіли, як сонце впливає на жіноче та чоловіче здоров'я Лікарі розповіли, як сонце впливає на жіноче та чоловіче здоров'я
11 липень, 2016, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині багатодітним сім'ям виплачують допомогу: скільки дають на кожну дитину
Сьогодні, 15:28
 0
Як не отруїтися влітку: поради волинських експертів
Сьогодні, 15:27
 0
Луцькрада не забороняла виступати «Океану Ельзи» на Театральному майдані
Сьогодні, 15:15
 0
Луцький суд закрив справу контррозвідника СБУ, якого спіймали на хабарі
Сьогодні, 15:13
 0
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿