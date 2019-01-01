Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька

Учасник бойових дій з Луцькапотребує фінансової допомоги на лікування.Про це пише Спілка Воїнів АТО Волині на своїй сторінці у facebook.Андрію – 33 роки, одружений, має сина Давида 8 років. Чоловік працює слюсарем з механоскладальних робів на ТзОВ "Техновендер", служив строкову службу (1 хвиля 51 ОМБР у 2014 році).Він має великі проблеми із організмом у фазі сну, лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Погорецького Юрія Несторовича.Поставлені такі діагнози: Інсомнія - синдром обструктивного апное сну, важка форма. Хронічна нічна гіноксемія, тяжка форма, змішаного генезу.Суть у тому, що коли він засинає, зупиняється дихання і невистачає кисню в організмі. Лікарі призначили одягати спеціальні пристрої для нормальної роботи організму у фазі сну ( концентратор кисню для довгої кисневої терапії).Так, з даними апаратами вдається засинати та небоятися, що зранку ти не проснешся. Дані апарати тимчасово на місяць надали в оренду від Інституту сну у Києві. Рекомендовали використання даного обладнання 9 місяців.Тож наразі постає питання компенсації оренди даного обладнання ( 600 грн / доба, сума за сумарну оренду протягом 9-ти місяців складає 162 тис. грн.) або ж викуп даної техніки (сумарна сума складає 114 тис. грн.). На сьогоднішній день Андрію вдалось накопичити близько 20 тис. грн. для купівлі даного обладнання.Вартість такого апарату – непосильна для молодої сім'ї. Небайдужих волинян просять про допомогуЯкщо є змога підказати щодо допомоги або ж куди ще можна звернутися за допомогою, Андрій буде дуже вдячний.