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Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька

Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Учасник бойових дій з Луцька Андрій Валентинович Косюр потребує фінансової допомоги на лікування.

Про це пише Спілка Воїнів АТО Волині на своїй сторінці у facebook.

Андрію – 33 роки, одружений, має сина Давида 8 років. Чоловік працює слюсарем з механоскладальних робів на ТзОВ "Техновендер", служив строкову службу (1 хвиля 51 ОМБР у 2014 році).

Він має великі проблеми із організмом у фазі сну, лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Погорецького Юрія Несторовича.

Поставлені такі діагнози: Інсомнія - синдром обструктивного апное сну, важка форма. Хронічна нічна гіноксемія, тяжка форма, змішаного генезу.

Суть у тому, що коли він засинає, зупиняється дихання і невистачає кисню в організмі. Лікарі призначили одягати спеціальні пристрої для нормальної роботи організму у фазі сну ( концентратор кисню для довгої кисневої терапії).

Так, з даними апаратами вдається засинати та небоятися, що зранку ти не проснешся. Дані апарати тимчасово на місяць надали в оренду від Інституту сну у Києві. Рекомендовали використання даного обладнання 9 місяців.

Тож наразі постає питання компенсації оренди даного обладнання ( 600 грн / доба, сума за сумарну оренду протягом 9-ти місяців складає 162 тис. грн.) або ж викуп даної техніки (сумарна сума складає 114 тис. грн.). На сьогоднішній день Андрію вдалось накопичити близько 20 тис. грн. для купівлі даного обладнання.

Вартість такого апарату – непосильна для молодої сім'ї. Небайдужих волинян просять про допомогу

Якщо є змога підказати щодо допомоги або ж куди ще можна звернутися за допомогою, Андрій буде дуже вдячний.

Косюр Андрій Валентинович - тел.: 38 066 988 85 45;
Косюр Діана Вікторівна (дружина) - тел.: 38 066 093 53 87;

Картковий рахунок у ПБ:
4731 2191 1882 5441 - Косюр Андрій Валентинович

Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька
Задихається уві сні: просять допомогти атовцю з Луцька


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Теги: допомога, атовець, Луцьк
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