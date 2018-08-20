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У громаді, що межує з Волинню, – жалоба за чотирма загиблими у Польщі

У громаді, що межує з Волинню, – жалоба за чотирма загиблими у Польщі
18-20 червня в Острожецькій громаді оголосили Дні жалоби через загибель чотирьох жителів села Борбин Уїздецього старостинського округу внаслідок жахливої ДТП, що трапилася 12 червня в Польщі.

Тривалість днів пов'язана з оформленням документів та транспортацією загиблих на Україну, – про це йдеться на сайті Острожецької громади на сторінці у Facebook.

Відповідне розпорядження підписав голова Острожецької сільської ради Тарас Гордійчук. Згідно з документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях приспустять Державний прапор.

Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендували скасувати проведення розважально-концертних заходів.

Нагадаємо, у Польщі, 12 червня, після 17 години на місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком сталася аварія, в результаті якої загинули троє громадян України і ще один перебував у лікарні з важкими травмами. 17 червня четвертий учасник ДТП – помер.

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Теги: Острожецька громада, жалоба, аварія у Польщі, смерть
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