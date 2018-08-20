У громаді, що межує з Волинню, – жалоба за чотирма загиблими у Польщі





Тривалість днів пов'язана з оформленням документів та транспортацією загиблих на Україну, – про це йдеться на сайті



Відповідне розпорядження підписав голова Острожецької сільської ради Тарас Гордійчук. Згідно з документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях приспустять Державний прапор.



Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендували скасувати проведення розважально-концертних заходів.



Нагадаємо, у Польщі, 12 червня, після 17 години на місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком сталася

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-20 червня в Острожецькій громаді оголосили Дні жалоби через загибель чотирьох жителів села Борбин Уїздецього старостинського округу внаслідок жахливої ДТП, що трапилася 12 червня в Польщі.Тривалість днів пов'язана з оформленням документів та транспортацією загиблих на Україну, – про це йдеться на сайті Острожецької громади на сторінці у Facebook.Відповідне розпорядження підписав голова Острожецької сільської ради. Згідно з документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях приспустять Державний прапор.Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендували скасувати проведення розважально-концертних заходів.Нагадаємо, у Польщі, 12 червня, після 17 години на місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком сталася аварія , в результаті якої загинули троє громадян України і ще один перебував у лікарні з важкими травмами. 17 червня четвертий учасник ДТП – помер

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію